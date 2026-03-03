"로자바 혁명은 새로운 국면에 접어들었다"

▲로자바의 작은 도시인 데릭에서의 해돋이 모습로자바에서 로(Roj)는 태양을 뜻하고 아바(ava)는 지다는 의미다. 즉, 로자바는 태양이 지는 곳, 서쪽을 의미한다. 그래서 로자바 프로젝트를 지지하는 쿠르드인들의 집회에는 태양을 상징하는 이미지와 깃발을 많이 볼 수 있다. ⓒ . wikimedia commons 관련사진보기