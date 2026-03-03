"진, 지얀, 아자디"... 우리가 알지 못했던 '로자바 혁명' 이야기

▲수많은 쿠르드계 여성들이 집회에서 머리를 따며 저항퍼포먼스를 하고 있는 모습ISIS 대원이 쿠르드 여전사를 살해하고 잘라낸 머리카락을 공개하는 영상을 올리자 이에 대항하는 차원에서 수많은 쿠르드계 여성들이 머리를 따는 모습을 소셜미디어에 올렸다. 필자가 집회에서 만난 한 여성은 “우리의 머리카락은 쿠르드인들의 존엄, 정체성, 역사를 의미한다. 적이 신체를 파괴할 수는 있지만 우리의 저항정신을 파괴할 수는 없다”며 강한 의지를 표현했다. 이외에도 ISIS가 건물 꼭대기에서 여성을 떨어뜨리는 영상이 인터넷에 많이 공유되기도 했다. 참수하는 사례도 있다고 전해진다. ⓒ 클레어함 관련사진보기