26.02.28 16:52최종 업데이트 26.02.28 16:52

'행복한 화가'가 꿈인 그녀의 특별한 개인전

김민서 화가, 생애 첫 개인전 '바람이 머문 꽃자리' 개최

김민서 화가, 생애 첫 개인전 ‘바람이 머문 꽃자리’ 개최 방관식

이 세상 모든 최초에는 나름 특별한 의미가 있다. 26일부터 3월 7일까지 문화잇슈에서 생애 첫 개인전을 여는 김민서 화가의 표정에서도 그 의미가 보였다.

얼마 전까지만 해도 그는 화가란 호칭을 어색해 했다. 늦게 그림을 시작한 탓도 있지만 화가보다는 사업가로 살아온 시간이 훨씬 더 치열했던 탓이다.

하지만 '바람이 머문 꽃자리'란 이름으로 24점의 작품을 선보이는 이번 첫 개인전이 중요한 변환점이 될 전망이다.

개인전을 준비하면서 가장 행복하고 설레게 만든 작품인 ‘설레임’ 앞에서 포즈를 취해준 김민서 화가. 그는 충남 서산시 해미면에서 휴암미술관 까페를 운영하는 관장이기도 하다.
개인전을 준비하면서 가장 행복하고 설레게 만든 작품인 ‘설레임’ 앞에서 포즈를 취해준 김민서 화가. 그는 충남 서산시 해미면에서 휴암미술관 까페를 운영하는 관장이기도 하다. ⓒ 방관식

"이번 개인전은 30년 넘게 정신없이 일에 매달리면서도 미술에 대한 꿈을 포기하지 않은 저에게 스스로가 주는 선물이기도 합니다. 작품을 보고 있으면 '그동안 누구보다 열심히 잘 살았어'하고 이야기를 해 주는 거 같아요. 더 열심히 해야겠다는 생각이 절로 드네요."

김 화가는 사업 쪽에 치우쳐 있던 인생의 균형추를 조금씩 미술 쪽으로 옮겨볼 심산이다. 젊은 시절에는 성공이란 결과에 행복을 느꼈다면 앞으로는 행복을 찾아가는 과정에서 더 큰 의미를 느끼고 싶기 때문이다.

'설레임'과 '하늘에서 호박이', 분홍소나타 등의 모든 작품이 꽃을 소재로 한 것도 같은 맥락이다. 오랜 시간 시들지 않을 작품 속의 꽃처럼 행복하고 의미 있는 인생을 살아가고 싶은 염원을 담은 것이다.

김민서 화가는 첫 개인전을 꽃을 그린 작품으로 채웠다. 모든 작품에는 오랜 시간 시들지 않을 작품 속의 꽃처럼 행복하고 의미 있는 인생을 살아가고 싶은 염원을 담았다.
김민서 화가는 첫 개인전을 꽃을 그린 작품으로 채웠다. 모든 작품에는 오랜 시간 시들지 않을 작품 속의 꽃처럼 행복하고 의미 있는 인생을 살아가고 싶은 염원을 담았다. ⓒ 방관식

그렇다고 김 화가가 미술을 통해 얻고자 하는 행복이 어마어마한 것은 아니다. 도리어 빙그레 웃음을 지어야 할 만큼 소박하다.

"그림 그리는 이쁜 할머니가 꿈이었어요. 나이는 굳이 애를 안 써도 되고, 이제 번듯하게 개인전까지 했으니 꿈을 이뤘다고 자랑할 수 있을 거 같아요. 이제 앞으로의 시간은 좋은 그림을 그리는 데 더 많이 할애하고 싶어요."

인터뷰를 마치며 김민서 화가의 꿈이 더 커졌음을 느낄 수 있었다. 더 예쁘고 더 그림을 잘 그리는 화가 할머니로 말이다.

#김민서화가#첫개인전#바람이머문꽃자리

