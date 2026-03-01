제주 유명 '뷰맛집' 수월봉, 이걸 모르고 가면 섭섭합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'제주 퀴즈 여행에 참여하시겠습니까?! 유(You) 퀴즈?'

"정답은 약 180만 년 전부터입니다. 현재의 제주도에 해당하는 위치는 먼 과거에 온통 바다였어요. 그러다가 해저에서의 지속적인 화산 활동이 180만 년 전부터 시작되어 화산재와 용암이 계속 쌓이면서 제주 섬이 형성된 거지요."

"여러분. 저는 2023년에도 수월봉 지질트레일을 해설하면서 바로 이 석벽 앞, 이 위치에 서 있었습니다. 그런데 지난 2024년 4월, 여기 뒤에 보이는 석벽이 와르르 무너졌답니다. 제가 서 있던 딱 이 지점이 붕괴되며 인도가 낙석들로 뒤덮였지요. 이 길은 올레12코스이기도 해서 도보 여행자가 많은 장소라 하마터면 불상사가 생길 수도 있었습니다. 그나마 다행스럽게도 새벽 시간대라 아무도 다치지 않았지요."

"일생 동안의 여행 중에서 가장 먼 여행은 어디에서 어디로 가는 여행이라고 생각하세요?"

첫 번째 문제는 오름에 관한 퀴즈이다. 제주도에서 가장 서쪽에 위치한 오름은 어디일까? 정답은 수월봉. 수평선 너머로 은은하게 스며드는 일몰이 장관인데, 특히 12월의 마지막 해넘이를 영접하러 전국에서 밀려오는 명소이다. 제주 본섬의 가장 동쪽 오름인 성산에는 일출봉이라는 수식어가 굳어진 것처럼, 고(古)지도에 고산으로 표기된 수월봉은 '고산일몰봉'이라 불려야 할지도 모르겠다. 그래야 수월봉에서 마주하는 석양이 얼마나 대단하기에 이름에 자신있게 '일몰'을 붙였는지 궁금해서 더 많은 사람들이 방문하겠다는 생각도 든다.그런데 수월봉의 가치는 뷰맛집이라는 데만 있지는 않다. 수월봉은 '시간의 저장고'이다. 화산이 폭발하여 시루떡 마냥 겹겹이 쌓인 지층을 간직한 웅장한 지질 교과서이다. 다른 화산 지형에서는 그 화산체의 속살이 어떤 모습인지 볼 수 없다. 하지만 수월봉은 잘라둔 두바이 쫀득 쿠키의 속재료가 보이듯 절단면을 통해 화산재와 화산탄 등 내부 구조를 관찰할 수 있는 특별한 장소이다. 그래서 전 세계의 많은 화산 연구자들이 감탄하는, 화산학 교과서에 수록된 지붕 없는 자연사 박물관이다.천지연폭포, 함덕해변 등등 제주를 대표하는 여행지들에게 유명세로는 밀리지만 아름다움은 결코 밀리지 않아서, 자연환경해설사인 내가 홍보대사를 자청하는 오름이 수월봉이다.지난 2월 24일, 나는 10여 명의 여행자들을 모집해 수월봉의 환경 가치를 해설하는 프로그램을 열었다. 행사명은 <유퀴즈 온 더 수월봉>. 수월봉 일대를 걷는 지질트레일 코스를 해설하면서 중간중간에 퀴즈를 통해 환경 보물섬 제주를 알아가는 방식으로 진행되었다.제주KBS 1TV 교양 프로그램 <탐나는 제주>에서도 나의 행사를 취재하러 와주셨다. '예혁'이라는 활동명을 사용하는 나는 환경여행단체 '초록길벗'을 만들어 제주 여행을 주최해 무료로 해설하고 있다. 초록길벗의 해설 내용은 일반적인 관광 정보에 그치지 않는다. 환경위기의 시대를 살고 있는 우리 모두가 알아야 할 환경 현실을 함께 전하고 있다.이날 출발지점은 자구내포구였다. 나는 제주 섬이 언제쯤부터 생성되었는지를 참가자 분들에게 첫 퀴즈로 출제했다. 제주 토박이도 있었지만 생각해본 적 없었다며 당황해했다.퀴즈는 지질트레일을 이동하는 두 시간 내내 이어졌다. "수월봉의 분화구는 어디쯤에 있을까요?" (정답은 바다 속) "수월봉은 지금으로부터 얼마쯤 전에 폭발했을까요?" (정답은 1만8천 년 전) 등 다양한 퀴즈들을 화산탄처럼 뿜어냈다.문제들 중에서 사람들이 가장 놀라워한 정답은, 높이가 해발 77m이고 길이가 1.5km에 이르는 수월봉 화산체가 쌓이는 데 걸린 기간은 고작 폭발 후 대략 일주일 정도로 추정된다는 것이었다. 대자연의 경이로움을 절감할 수 있는 대목이다.서둘러 온 봄 같은 햇살 아래 계속 평지를 천천히 걷다가, 오르막이 시작되는 석벽 앞에서 나는 걸음을 멈추고 사람들을 모이게 했다. 여기 이 지점에서 해설하려는 내용이 오늘의 모든 설명들 중에서 가장 중요하다고 운을 뗐다.해저에서 솟아난 화산인 수월봉을 구성하는 암석은 응회암이다. 응회암은 경도가 낮기 때문에 원래 자연상태에서 쉽게 부서지는 편이긴 하다. 하지만, 오늘날의 기후위기는 극한의 폭우와 극한의 가뭄, 극한의 강풍으로 지반을 연약하게 변화시킨다.그런 이유 때문에 응회암으로 동일한 성산일출봉이나 송악산 등도 지속적으로 암벽이 흘러내리고 있다. 뿐만 아니라 한라산 정상부의 조면암 석벽도 붕괴가 계속 발생하고 있다. 그래서 기후붕괴가 제주 자연유산의 붕괴를 가속화시킨다는 것을 나는 참여자들에게 강조했다.무거운 마음도 있지만 수월봉 정상에 오르니 탁 트인 서해의 절경이 지금과는 다른 내일을 다짐하게 이끌었다. 신영복 선생님의 책 <처음처럼>에서 주워온 말로 나는 여정을 마무리하는 퀴즈를 던졌다.신영복 선생님은 머리에서 가슴까지가 멀고, 또 가슴에서 발까지가 멀다고 지적했다. 나는 오늘 해설한 조각들이 머리에서 가슴을 거쳐 발걸음으로 연결되기를 소망한다는 바람을 바람 많은 수월봉에 남겼다.제주도는 섬 전체가 24시간, 365일 폐장 없이 열려 있는 자연학습장이다. 그러므로 올레길, 바당길, 오름길 곳곳에는 생태적 감성을 느끼고 환경 의식을 일깨울 현장들이 주렁주렁하다. 나는 앞으로도 바람처럼 제주를 돌며 지속가능한 아름다움을 위한 질문자가 될 것이다.