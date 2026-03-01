햄도 엽서가 될 수 있을까

엽서가 좋아 엽서 한동안 엽서 수집을 열심히 했습니다. 유치원 때부터 친구들과 펜팔을 하였으며 최근까지 포스트크로싱을 통해 국내외 펜팔을 하였습니다.

중학교 때 동창을 만난 날이었다. 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 열린 마켓컬리 행사가 있어 다녀왔다가 생각나서 가지고 왔다면서 건넨 것은 다름 아닌 엽서였다. '마켓컬리라면 각종 음식 샘플 그리고 전국 각지에서 유명한 식료품이 즐비할 터인데 잼이나 치즈가 아닌 엽서라니?'라는 생각은 잠시, 그녀가 건넨 엽서를 받자마자 나는 눈을 뗄 수 없었다.1976년 설성목장으로 시작한 에쓰푸드는 2005년 B2C브랜드 존쿡을 런칭해 소비자들에게 육제품을 선보였다. 2013년엔 존쿡 델리미트로 브랜드를 리뉴얼해 소시지뿐만 아니라 빵, 파스타, 소스 등도 판매하고 있다. 단지 소시지 회사로만 알았던 존쿡이 10여 개의 브랜드를 가진 회사였다니 놀랍긴하다.내게 온 엽서는 살라미 3종 엽서세트이다. 살라미의 지방과 살이 교묘하게 혼합된 핑크 패턴의 엽서, 그리고 SALAMI STAGIONATI 즉 이탈리아어로 숙성된 소시지라는 뜻을 가진 다양한 SALAMI STAGIONATI의 종류를 보여주는 엽서, 그리고 동글동글한 살라미 단면의 엽서이다.SALAMI STAGIONATI는 이탈리아에서 전통적으로 생산되는 소시지나 육가공품을 통칭하는 말로 꼬리, 가슴살 껍질 등 돼지고기 부위와 소금, 마늘, 후추 등 향신료를 혼합해 숙성을 거친다고 한다. 그리고 숙성 기간이나 재료에 따라 다양한 맛과 향을 자랑한다고 한다.살라미는 남부 유럽서 만들어졌다고 하는데 소금을 뜻하는 SALE이 집단 명사를 뜻하는 접미사 ame 와 결합한 것으로 추정하고 옛 조상들이 염장을 하여 식료품을 오래 보관하려는 것과 같이 소금을 많이 뿌려 염장한 것에서 유래한 것이다.살라미 단면을 이미지화해서 브랜드와 상품에 대한 정보를 감성적으로 표현한 살라미 엽서를 보고 있으니 살라미 햄을 처음 먹었을 때 추억이 떠오른다. 어느 호텔의 뷔페였는지 기억이 안 나지만 처음 입 안에 살라미를 넣고 물었을 때 그 짭쪼름함과 쫄깃함은 잊을 수가 없다. 짠기가 입 안에 머물면서 입맛을 돋우는데 반건조의 매력을 처음 알게해 준 고마운 음식이라고나 할까.엽서 수집을 하다 보니 이처럼 광고 엽서도 자주 만나게 된다. 물론 내돈내산으로 엽서를 구매하기도 하지만 상품을 파는 회사들은 제품 광고를 위해 무료 엽서를 제작, 배포하는 경우가 많다. 그래서 그것을 찾아다니는 것도 재미다.물론 사이즈만 엽서인 상품 설명서도 많다. 때론 얇은 엽서는 흐물흐물해서 물이라도 튀면 금세 찢어질 것 같다. 대개 뒷장은 상품 설명이라 엽서의 용도로 쓰기에는 적절하지 않은 경우가 많다. 하지만 때로는 운이 좋게 도톰하고 좋은 재질의 광고 엽서를 만났을 때는 '심봤다"를 외칠 정도로 기쁘다. 물론 다리품을 많이 팔아야만 가능한 일이며 운이 좋아야 가능한 일이다. 성수동을 거닐며 만난 rareraw 레어로우 가구 광고 엽서, 2025년 첫 개최한 인벤타리오에서 만난 밑밋 엽서, 메리프라이데이 엽서 등이 그것이다.위에서 언급한 것처럼 광고 엽서는 카테고리를 가리지 않는다. 화장품, 가구, 식료품, 책, 조명이 세상에서 팔고 있는 모든 종류의 오브제는 광고 엽서가 될 수 있다. 제작 단가는 저렴해 부담 없는 매체이기 때문이다.다음에는 또 어떤 엽서가 내게 올까.