"변희수 하사님 덕분에 살아있는 사람들, 여기 왔습니다"

▲방혜린 군인권센터 사무국장이 변희수 하사의 유골함 앞에서 "우리 사회에 소외받고 힘든 사람들이 더는 명을 달리하는 일이 반복되지 않았으면 좋겠다"고 말했다. 고 변희수 하사의 5주기를 맞아 27일 오전 서울, 충북, 대구 등 각지에서 온 20여 명의 시민, 활동가들이 대전 유성구 국립대전현충원을 찾았다. ⓒ 유지영 관련사진보기