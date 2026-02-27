메뉴 건너뛰기

26.02.27 18:15최종 업데이트 26.02.27 18:15

여주시, '상반기 경기살리기 통큰세일' 진행... 최대 12만 원 환급

경기도 여주시가 내달 2일부터 29일까지 소비 진작과 지역 상권 회복을 위해 '2026년 상반기 경기살리기 통큰세일'을 개최한다.
ⓒ 여주시

경기도 여주시가 내달 2일부터 29일까지 소비 진작과 지역 상권 회복을 위해 '2026년 상반기 경기살리기 통큰세일'을 개최한다.

경기도시장상권진흥원에서 주관하는 '2026년 상반기 경기살리기 통큰세일'이 여주시 관내 전통시장 및 상점가에서도 진행된다.

'경기살리기 통큰세일'은 소비진작과 지역상권 회복을 위한 페이백 이벤트 행사로, 여주시에서는 여주한글시장, 여주세종시장, 창동먹자골상점가, 로타리상점가, 오학동상점가, 터미널상점가, 점봉동상점가, 여주프리미엄빌리지 등 관내 8개 시장 및 상점가에서 통큰세일이 진행될 예정이다.

상반기 통큰세일은 전년도와 마찬가지로 '지역화폐(여주사랑카드)'로 결제방법과 혜택을 단일화해 운영할 예정이며, 운영기간은 약 4주에 달하는 기간으로 대폭 늘어났다.

참여방법도 간단하다. 시민들은 기간내 통큰세일 참여 상권에서 지역화폐(여주사랑카드)로 건당 2만 원이상 결제시 10%~20%까지 즉시 환급(페이백)된다. 페이백은 1인당 1일 최대 3만원 까지 받을 수 있으며, 행사 기간 내 1인당 최대 12만 원까지 받을 수 있다.

시 관계자는 "전년 대비 길어진 통큰세일 기간동안 지역상권을 찾는 시민들이 많아지고, 소비를 권장하므로써 소비자와 지역상권에 종사하는 소상공인 모두가 활력넘치는 지역상권이 되길 기대한다"고 전했다.

