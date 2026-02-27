오상택 민주당 울산중구위원장, 중앙당 전략기획 부위원장에 임명

큰사진보기 ▲오상택 더불어민주당 울산시당 지방선거전략단장이 1월 19일 시의회 프레스센터에서 공천 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

오상택 더불어민주당 울산시당 중구지역위원장이 지난 26일 중앙당 전략기획위원회 부위원장으로 임명됐다.더불어민주당 전략기획위원회는 총선·지방선거 등 주요 선거 전략을 수립하고 중·장기적인 당 혁신 방향과 조직 전략을 마련하는 중앙당의 핵심기구다.오상택 부위원장은 앞서 지난해 6월 3일 치른 21대 대선에서 울산시당 승리본부장과 정책전략기획단장을 맡아 대선 울산 공약을 수립한 바 있다.특히 오상택 부위원장은 주민과 지역 각계의 목소리를 듣는 '경청수첩'과 '경청간담회'를 비롯해 새로운 선거캠페인을 정착시키는 데 큰 역할을 했다는 평을 듣고 있다.민주당 울산시당 관계자는 "오상택 위원장은 이번 지방선거에서도 울산시당 지방선거전략단장과 지방선거기획단장을 맡아 공약과 정책, 선거 전략을 총괄하고 있다"고 밝혔다.이번 임명에 대해 오상택 부위원장은 "중앙당 전략기획위원회 부위원장 임명에 무거운 책임감을 느낀다"며 "완전한 내란 청산과 민생 중심의 선거를 통해 울산을 넘어 전국 승리를 이끌 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.한편, 오상택 부위원장은 지난 1월 30일 대통령직속 지방시대위원회 지역공약전문위원으로 위촉돼 활동하고 있다.