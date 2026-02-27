테니스 여성부를 왜 '개나리·국화'로 불러야 하나?

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ renithr17 on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 이주욱씨는 충남대학교 체육교육과 교수입니다.

철학자 비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein)은 "언어의 한계가 곧 세계의 한계"라고 말했다. 언어는 단순한 소통 도구를 넘어 우리의 사고방식과 현실 인식을 형성한다. 일상 속 차별적 언어 관행을 돌아보는 것이 중요한 이유가 여기에 있다.지금도 스포츠계에서 벌어지는 일련의 '사태'들에 경각심을 가지고 주변에 작은 것부터 변화하는 계기가 필요하다. 동호인 테니스에서 부(部)를 구분하는 관행을 반성하고자 한다. 여자는 아름다워야 한다는 왜곡된 시선은 여전하다.세계인권선언 제2조는 '모든 사람은 성별을 포함한 어떠한 종류의 차별이 없이 모든 권리와 자유를 향유할 자격이 있다'고 명시한다. 성별과 관련한 차별이란 남성 혹은 여성이라는 이유로, 남성과 여성이 다르다는 이유로 우대, 배제, 구별하거나 불리하게 대우하는 것이다. 과거에 여성 승무원을 하늘을 나는 꽃에 비유하곤 했다. 언뜻 찬사처럼 들리지만 그 안에 차별적 인식이 담겨 있다. 전문성보다 외모에, 능력보다 아름다움에 방점을 찍는 시선 말이다.동호인 테니스계에서는 여성부를 '개나리부'와 '국화부'로 부른다. 개나리는 봄에 피는 꽃으로 젊음과 활력을, 국화는 가을에 피는 꽃으로 우아함과 성숙함을 상징한다. 개나리부는 젊거나 초·중급 실력의 여성 선수들을, 국화부는 경험 많거나 상급 실력의 여성 선수들을 뜻한다.반면 남성부는 챌린저부, 마스터스부, 베테랑부 또는 신인부, 오픈부 등 경기력이나 연령(구력), 전문성으로 세분화된다. 남성은 실력과 경력으로, 여성은 꽃으로 구분하는 것 자체가 여성을 왜곡된 존재로 보는 고정관념을 강화한다. 스포츠는 기술력을 중심으로 수준을 구분해야 한다. 여성 선수들을 꽃으로 명명하는 것은 그들의 경쟁력과 운동 능력보다 외적 특성에 초점을 맞추는 것이다. 많은 스포츠 단체들이 이러한 불균형을 인식하고 성중립적 명명 체계로 전환하는 추세다. 성별에 관계없이 모든 선수의 운동 능력과 경쟁력을 동등하게 존중하는 변화다.최훈은 <불편하면 따져봐>에서 '대중에 호소 논증'과 '전통에 호소 논증'의 오류를 지적한다. 많은 사람이 받아들인다거나 예전부터 그랬다는 것만으로는 정당성이 입증되지 않는다. 더구나 '여성은 아름다움'이라는 틀에 여성을 가두고, 이 틀에 맞춰 평가하는 것 자체가 차별이다.그렇다면 어떻게 바꿀 수 있을까. 대안은 이미 존재한다. 경기력, 연령, 구력으로 등급제를 구성하고, 여성부가 남성부에 비해 참여 인원이 적다면 등급제를 축소하는 방식이 가능하다. 이미 다른 종목에서는 1급, 2급, 3급 등 급수제나 연령별로 구분하고 있다. 중요한 것은 테니스 동호회와 대한테니스협회의 의지다. 협회 차원에서 아마추어 대회 명칭 가이드라인을 제시하고, 성평등한 명명 체계를 권고한다면 변화는 빠르게 확산될 것이다.각 지역 체육회와 동호회 연합도 자발적으로 명칭 개선에 나서야 한다. 개인의 인식 변화도 필요하다. "원래 그랬으니까", "별 문제 아니잖아"라고 넘기지 말고, 이 명칭이 여성을 어떻게 규정하는지 생각해봐야 한다. 작은 언어 하나가 우리의 인식을 바꾸고, 바뀐 인식이 평등한 스포츠 문화를 만든다.언어는 현실을 구성하고 인식을 형성한다. 꽃으로 불리는 여성 선수들은 꽃이 아니라 동호인 선수다. 그들의 가치는 아름다움이 아닌 경기력과 노력에 있다. 전통이라는 이름으로 계속되는 차별적 언어 관행을 바꿔야 한다. 테니스 코트 위에서 개나리와 국화가 아닌, 동등한 선수로서 존중받을 권리가 모두에게 있다.