해남군, '여행 경비 50% 환급' 지역사랑휴가지원제 선정

전남 해남군은 문화체육관광부가 주관하는 2026년 지역사랑휴가지원제 사업에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다. 지역사랑휴가지원제는 관광객이 농어촌 인구감소지역 여행 시 경비 절반을 환급해 주는 제도다. 국내 관광 활성화, 관광 생활인구 확대를 목표로 올해 처음 시행된다.
인구감소지역을 여행하는 관광객들에게 숙박·식비·교통·체험·기념품 등 여행 경비의 50%를 지역사랑상품권으로 환급하는 방식이다. 개인 최대 10만 원, 2인 이상 단체의 경우 최대 20만원까지 돌려받을 수 있다. 오는 3월 협약 체결 후 4월부터 실시할 전망이다.
해남군은 국비 3억 원 등 총 10억 원을 투입해 관광객 유치 마케팅, 체험형 관광상품 개발, 지역 특산물 연계 프로그램 운영 등을 운영할 예정이다. 대흥사·땅끝마을·우수영 관광지 등 기존 관광자원과 농수산 특산품, 로컬푸드, 전통시장 등을 연계한 체류형 관광코스를 강화해 지역 소비를 촉진할 방침이다.
군 관계자는"이번 지역사랑휴가지원제 선정은 해남 관광의 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과"라며"체류형 관광 확대를 통해 지역 소상공인과 관광업계에 실질적인 도움이 될 수 있도록 내실 있게 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.