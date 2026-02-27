정치 26.02.27 16:28ㅣ최종 업데이트 26.02.27 16:47 이 대통령, 성남 분당구 아파트 매물로 내놨다 "거주 목적 1주택 소유자지만 부동산 시장 정상화 의지 보이기 위한 조치로 풀이" 이경태(sneercool) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글1 공유 큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 이재명 대통령이 27일 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있던 경기도 성남시 분당구 아파트를 매물로 내놨다. AD 강유정 청와대 대변인은 "거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다"라며 "현재 해당 아파트는 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다"고 밝혔다. (* 자세한 기사 이어집니다) #이재명대통령#아파트#부동산정상화#1주택자 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글1 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이경태 (sneercool) 내방 아이콘구독하기 2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다. 이 기자의 최신기사이 대통령 "새만금 간척, 30년 더 끌어안고 '끓탕'할 건가" 갤러리 오마이포토 트리스탄 "AI의 미래는 정해지고 불가피한 게 아니라 우리의 선택에 달려" 1/21 이전 다음 이전 다음 얼굴 감싸 쥔 전한길, 표정 일그러진 김현태 윤석열 무기징역 선고, 분통 터뜨리는 해병대예비역연대 윤석열 1심 선고 직후 고개 숙인 '대안과 미래' <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 독자의견1 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.