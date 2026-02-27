메뉴 건너뛰기

정치

26.02.27 16:28최종 업데이트 26.02.27 16:47

이 대통령, 성남 분당구 아파트 매물로 내놨다

"거주 목적 1주택 소유자지만 부동산 시장 정상화 의지 보이기 위한 조치로 풀이"

이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27
이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있던 경기도 성남시 분당구 아파트를 매물로 내놨다.

강유정 청와대 대변인은 "거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다"라며 "현재 해당 아파트는 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다"고 밝혔다.

(* 자세한 기사 이어집니다)


#이재명대통령#아파트#부동산정상화#1주택자

