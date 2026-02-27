'농협 개혁' 속도 내는 정부... 개혁법안 3월중 발의

큰사진보기 ▲위기의 농협중앙회지난 1월 8일 농림축산식품부는 농협중앙회와 농협재단 특별감사에서 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상, 내부 통제 장치 미작동 등 65건의 사실관계를 확인해 두 건에 대한 법령 위반 정황을 포착했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 농협 개혁에 속도를 낸다. 농협의 감사 기능 독립성과 운영 투명성 강화, 고질적인 금품선거 관행을 끊어내기 위한 제도 개선안을 만들어 국회에 넘길 예정이다.농림축산식품부는 27일 오후 서울 여의도 농업정책보험금융원에서 '농협개혁추진단' 4차 전체회의를 열고 개혁 과제 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.농식품부에 따르면 이번 회의에서는 내부통제반과 선거제도반 분과회의 및 전체회의에서 검토된 세부 개혁과제의 주요 내용을 점검하고, 신속한 처리가 필요한 과제에 대한 입법 작업을 위한 추가 의견수렴 등이 있었다.특히 조합·중앙회의 감사 독립성을 강화하기 위한 조직·인력 개선방안, 자금·인사 등 운영상 투명성 확보 절차 마련 등이 집중 논의됐다. 아울러 반복적으로 지적돼 온 금품선거 문제를 근절하고, 정책 중심 선거로 전환하기 위한 제도 개선 방안에 대해서도 추가 의견 수렴과 심층 검토하기로 했다.원승연 공동 추진단장(명지대 교수)은 "지난 회의를 통해 주요 개혁과제의 윤곽이 정리됐다"면서 "이번 회의를 통해 실질적인 법안 검토를 마무리하여 실행가능한 제도개선안을 확정하겠다"고 밝혔다.김종구 농식품부 차관도 "추진단에서 논의된 과제에 대해 국회·관계부처 등 의견 수렴을 통해 신속한 개선이 필요한 입법 과제에 대한 법안 작업을 차질없이 추진해 나가겠다"고 말했다.한편 이번 회의는 공동 추진단장을 비롯해 학계·시민단체·농민단체 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다.