26.02.27 15:31최종 업데이트 26.02.27 15:31

이 대통령 "새만금 간척, 30년 더 끌어안고 '끓탕'할 건가"

전북 타운홀미팅에서 현실적 해법 논의 주문... "정치인들, 자기 입지 때문에 밀어붙이면 모두의 손해"

이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27
이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 시작된 지 30년이 넘었지만 거듭된 사업 계획 변경 등으로 계획된 면적의 40%밖에 못 채운 새만금 간척 사업을 지금과 똑같은 방식으로 해야 하느냐고 물었다.

식량 안보를 위한 농지 조성 목적으로 시작된 '단군 이래 최대 간척사업'이었지만 이제는 전북도민의 대표적인 '희망고문' 사업이 된 만큼 새로운 방향 전환이 필요하지 않냐는 지적이었다.

이 대통령은 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 타운홀미팅에서 현대자동차그룹의 새만금 투자 결정을 "성과"로 표현하면서 새만금 문제 해법에 대한 고민을 드러냈다(관련기사 : 이 대통령, 현대차 새만금 9조 투자에 "대결단 감사, 확실히 뒷받침" https://omn.kr/2h6l9 ).

이 대통령은 "전북의 제일 관심사이기도 하고 골칫거리이기도 한 게 새만금 문제 아니겠나"라며 "대선 때마다 (후보들이) 어떻게 하겠다고 약속은 했는데 그 이후에도 지지부진해서 참 화나게 하는 아이템 아닌가"라고 말했다.

이어 "사실 저도 앞으로 원래 계획대로 하면 몇 조 원이 들어가는데 투자가 만만치 않고 그렇게 하는 게 바람직한지도 확신이 안 선다"라며 "(간척을 통해) 개발한 부분도 확고하게 잘 활용되는 것 같지 않아 참 고민이었다"고 했다.

"희망고문이 제일 싫다... 정치적 입지 때문에 밀어붙이면 모두의 손해"

"새만금(간척)을 삼십 몇 년째 하고 있는데 다하려면 몇 년 걸릴 것 같냐"라고도 물었다. 한 참석자가 가능하다는 취지의 답을 하자, 손가락으로 '돈'을 표시하는 모양을 만들면서 "의지를 벗어나는 부분이 있다. 요거(돈)는 내 마음대로 안 된다"고 짚었다.

그러면서 "옛날엔 농사를 지으려 했는데 지금은 메우고 땅을 만든 다음에 태양광 패널을 깔고 있다. 그런데 태양광 패널을 꼭 땅을 만들어서 깔아야 하나"라며 "지지대를 세워서 수상해양광을 만들면 된다. 오히려 관리가 더 깔끔하지 않냐"고 지적했다.

이 대통령은 "(새만금 간척도) 시대상황에 맞게 현실적으로 조정해야 되는 것 아니냐"고 했다. 무엇보다 "제가 제일 싫어하는 게 희망고문"이라며 "특히 정치인들이 자기정치적 입지 때문에 실현불가능하거나 비효율적인 일들을 밀어붙이는 경우가 많은데 모두의 손해 아닌가"라고 따졌다.

또한 "(새만금 간척에 소요되는) 그 돈을 딴 데 썼으면 좋겠다. 차라리 그 중 5분의 1이라도 현금으로 전주시나 전북도에 주든지"라며 "(현 방식이) 효율적이거나 바람직하다면 그대로 하는 것이고 다른 방식으로 전환해서 거기(간척)에 들어갈 비용을 더 유효하게 쓸 수 있음 그렇게 하면 된다"고 했다.

다만, "전북에서 논의하면 좋겠다"고 했다. 이 대통령은 "제가 이래라 저래라 하기는 그렇다. 진지하게 토론을 해볼 필요가 있지 않나 싶다"라며 "앞으로 30년을 더 끌어안고 소위 누구 말대로 '끓탕(속을 끓이는 걱정)'이란 걸 할 것인가. 한 번 진지하게 현실적 논의를 해봤으면 좋겠다"고 말했다.

