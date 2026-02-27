권선택 전 대전시장, 민주당 복당... "백의종군 자세로 임하겠다"

큰사진보기 ▲권선택 전 대전시장. ⓒ 권선택 관련사진보기

권선택 전 대전시장이 더불어민주당에 복당했다. 민주당은 27일 비공개 최고위원회에서 중앙당 당원자격심사 복당 결과를 의결, 송영길 전 대표와 함께 권 전 시장의 복당을 확정했다.권 전 시장은 이날 입장문을 통해 "정치적 고향인 민주당의 품으로 완전히 돌아온 만큼 다가오는 지방선거의 압도적 승리와 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 뒷받침하기 위해 제가 가진 모든 행정 경험과 정치적 역량을 쏟아붓겠다"고 밝혔다.권 전 시장은 오랜 기간 당적을 가질 수 없었던 시간을 "인고의 시간이자, 동시에 민주주의와 지방자치의 가치를 다시금 되새기는 성찰의 시간"으로 규정하면서, "다행히 지난 2024년 광복절 특별사면·복권으로 정치적 시민권을 회복한 이후, 오직 우리 당의 승리와 시대적 과업을 위해 달려왔다"고 적었다.그는 특히 "지난 대통령 선거 과정에서 중앙선거대책위원회 정부혁신제도개선위원장을 맡아 이재명 대통령의 당선과 4기 민주정부 수립을 위해 제 온 힘을 쏟았다"고 밝히며, "그것은 저 개인의 명예보다 민생을 살리고 나라를 바로 세우는 일이 더 시급했기 때문"이라고 회고했다.권 전 시장은 복당까지의 과정이 순탄치 않았다는 점도 숨기지 않았다. 그는 "복당까지의 길이 쉽지만은 않았다. 때로는 서운함도, 때로는 지칠 때도 있었지만 저는 오직 '백의종군'의 자세로 당이 필요로 하는 곳이라면 어디든 달려갔다"고 다짐했다.이어 "당원으로서의 의무를 다하며 묵묵히 제 자리를 지킨 것은, 민주당이야말로 제가 끝까지 헌신해야 할 영원한 뿌리이기 때문"이라며, 복당의 의미를 '정치적 귀환'이자 '재헌신'으로 설명했다.권 전 시장은 끝으로 "이제 저 권선택, 당당한 '민주당원'으로서 신발 끈을 다시 묶는다"며 "가장 낮은 곳에서 동지들과 함께 호흡하겠다. 오직 승리의 길에 앞장서겠다"고 덧붙였다.