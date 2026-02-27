조국혁신당 "윤 정부 총경 승진, 광주·전남 소외... 시정해야"

큰사진보기 ▲서울 서대문구 경찰청. ⓒ 권우성 관련사진보기

조국혁신당은 27일 윤석열 정부 3년 동안 경찰 총경 승진 인사에서 광주·전남이 소외됐다는 언론 보도와 관련해 "인사 정상화를 통해 민주주의를 회복해야 한다"고 촉구했다.조국혁신당은 이날 김덕수 대변인 명의 논평에서 <오마이뉴스>의 경찰 총경 승진자 통계 분석 보도를 인용한 뒤, "권력기관 개혁은 인사혁신에서 시작해야 한다"고 밝혔다.해당 보도는 윤석열 정부 3년간 전체 총경 승진자 규모가 큰폭으로 확대됐는데, 광주·전남만이 이러한 흐름에서 제외됐다는 점을 구체적 수치로 드러냈다.윤석열 정부 3년(2023~2025) 전체 총경 승진자는 복수직급제 도입 영향으로 374명으로 집계돼 직전 3년(286명)보다 88명(30.8%) 증가했다. 그러나 광주·전남은 총 18명(광주 8명·전남 10명)으로,직전 3년과 비교해 한 명도 늘지 않았다.늘어난 88명의 승진 인원 증가분은 광주·전남을 제외한 본청 및 시·도경찰청에 반영됐다. 대구·경북의 경우 15명에서 30명으로 2배 늘어 대조를 이뤘고, 같은 기간 강원청은 6명에서 10명으로 4명, 전북청은 10명에서 12명으로 2명 각각 증가했다. 본청 및 시·도 경찰청 가운데 광주·전남을 제외한 모든 청에서 총경 승진자가 증가했다.이를 두고 조국혁신당은 "이 정도 지역별 격차는 '우연'으로 덮을 수 없다"며 "이재명 정부는 '내란 정권과의 결별'을 인사로 증명해야 한다"고 밝혔다.이어 조국혁신당은 경찰 조직에서 승진과 요직 배치가 특정 권역에 구조적으로 기울어졌다는 의혹이 반복된다면 조직의 중립성이 무너지고 공권력은 다시 사유화될 수 있다고 주장했다. 또 "인사 정의가 바로 서지 않으면 어떤 제도 개혁도 모래성에 불과하다"고 덧붙였다.아울러 조국혁신당은 "우리는 특정 지역의 이익을 대변하는 것이 아니다"며 "대한민국 어디에서 태어났든 공직자는 오직 국민에게 봉사한 만큼 정당한 기회를 얻어야 한다는 상식을 요구하는 것"이라고 설명했다.그러면서 이재명 정부를 향해 "더 늦기 전에 경찰을 포함한 공직 사회 전반의 인사 편중 실태를 바로잡고 인사 정의를 회복할 혁신 대책을 내놓아야 한다"고 밝혔다.총경은 치안총감·치안정감·치안감·경무관 다음 계급으로, 통상 일선 경찰서장과 시·도경찰청 과장급 보직에 해당한다.경찰공무원법은 총경 이상 고위 경찰관 승진 인사는 경찰청장의 추천을 받아 행정안전부장관의 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임용하도록 돼 있다.경찰청장이 시·도 경찰청장의 의견을 받아 승진자를 추천하는 구조이지만, 인사권자인 대통령의 의지가 절대적이다.경찰 안팎에서는 조만간 이재명 정부 첫 총경·경무관 승진 인사가 단행될 것이란 관측이 나오고 있다.