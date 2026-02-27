경쟁후보들 '공동 타깃'된 신용한 "당원 무시한 경력 표기? 천만에!"

큰사진보기 ▲신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장은 27일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 충북도지사 출마를 공식 선언하자마자 당내 경쟁 후보들의 집중 포화를 받으며 선거전의 열기가 달아오르고 있다. 신 부위원장은 자신을 향한 '경력 표기 논란'에 대해 "당원을 무시했다는 주장은 어불성설"이라며 정면 돌파 의지를 피력했다.27일 오전 오마이TV '박정호의 핫스팟'에 출연한 신 부위원장은 출마 선언 당일 제기된 '공동 성명'에 대해 상세히 설명했다. 앞서 노영민 전 충북지사, 한범덕 전 청주시장, 송기섭 진천군수 등 세 명의 예비후보는 신 부위원장이 당내 여론조사에서 '전 대통령 직속 청년위원회 위원장' 직함을 사용한 것을 두고 "탄핵당한 정부의 경력을 민주당 후보로서 사용하는 것은 부적절하며 당원을 무시하는 행위"라고 강도 높게 비판했다.이에 대해 신 부위원장은 "당내 여론조사 호칭 선정 과정에서 현직인 지방시대위원회 부위원장 직함이 당규상 기간 요건 등으로 제약을 받아, 차선책으로 과거 경력을 선택한 것일 뿐"이라고 경위를 설명했다. 특히 그는 2024년 영입 당시 이재명 대통령이 "박근혜 정부 청년위원장 경력을 가진 신 부위원장이 우리 당의 외연을 넓혀줄 각별한 인재"라고 직접 소개했던 점을 상기시켰다.그는 "민주당 영입인재로서 명태균 게이트 폭로와 12.3 내란 탄핵 정국에서 아스팔트 위를 지키며 싸워왔다"며 "민주당의 정체성은 네거티브가 아닌 미래 비전이어야 한다"고 강조했다. 또한 경쟁 후보들 모두 고등학교 선배들임을 언급하며 "선배들의 공격도 승리를 위한 노력으로 이해하지만, 당원과 도민들이 누가 진정한 미래 비전을 가졌는지 냉정하게 평가할 것"이라고 덧붙였다.한편, 신 부위원장은 이재명 정부의 높은 지지율에 대해서도 분석을 내놨다. 그는 "67%라는 지지율은 일회성 이벤트가 아닌 경제, 주식, 일자리 등 민생 분야의 탄탄한 성과가 뒷받침된 결과"라고 진단했다. 특히 행정통합 등 이재명 정부가 추진하는 굵직한 정책들이 보수 지지층 내에서도 "일 잘한다"는 평가를 이끌어내며 지지율의 질적 향상을 가져왔다고 평가했다.신 부위원장은 "이번 지방선거는 이재명 정부와 호흡을 맞춰 충북의 성장을 이끌 유능한 리더를 뽑는 선거"라며, "말꼬리 잡기 식의 네거티브에 흔들리지 않고 충북의 미래를 위한 정책 대결에 집중하겠다"는 포부를 밝혔다.※ 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.진행 : 박정호분장 : 정미선구성 : 이미지, 최승혜편집 : 강보현스튜디오 제작 및 연출 : 김윤상