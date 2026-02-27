'쿠팡 봐주기 의혹' 엄희준·김동희 검사, 결국 법정에

▲지난 1월 7일 서울 서초구의 안권섭 상설특별검사 사무실에 '쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분하라고 외압을 행사했다'는 의혹을 받는 김동희 부산고검 검사(당시 부천지청 차장검사)가 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기