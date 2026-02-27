높아지는 산불 경각심... 대보름 달집 태우기 행사도 취소

큰사진보기 ▲충남 홍성군 장곡면. 지난해 정월 대보름날 달집 태우기 행사 모습이다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

올해는 정월 대보름 달집 태우기 행사를 볼 수 없을 전망이다. 최근 건조한 날씨 탓에 산불 위험성이 높아지고 있는 가운데 일부 지자체는 봄철 산불과 화재 위험성을 원천 차단하고 나섰다.앞서 지난 21일 충남 예산, 서산, 아산, 논상 등에서는 산불이 발생했다. 예산군 대술면에서는 민가에서 발생한 화재가 산으로 번져 진화 작업에 이틀이 소요됐다. 산불이 초기에 진화되어 비교적 피해가 적었다. 지역에서는 산불에 대한 경각심이 높아지고 있다.이런 가운데 충남 홍성군은 최근 군내 읍면에 '산림 인접 지대에서 불을 피우는 행위를 집중 단속하라'는 내용을 담은 공문을 보낸 것으로 파악됐다. 홍성군에서는 지난 2023년 서부면에 대형 산불이 발생해 5528ha의 산이 불에 타는 일이 발생했었다.홍성군 관계자는 27일 기자와 한 통화에서 "최근 강화된 산림재난방지법은 산림 인접 지역에서 불을 피우는 행위를 엄격히 금지하고 있다. 최근에 인근 예산군에서도 산불이 발생했다. 홍성군의 전 읍면에 공문으로 산림 인접지에서 불을 피우는 행위를 금지하는 내용을 담은 공문을 보냈다"라고 말했다. 달집 태우기 행사도 전면 금지됐다.장곡면의 한 마을 이장 A씨는 "사실 달집 태우기 행사를 기획하면서도 조마조마했다. 산불이 발생할 가능성 때문에 걱정이었다. 더 이상 달집 태우기 행사는 하지 않기로 했다"고 말했다.다만 A 이장은 "하지만 마을에 번식하는 대나무를 처리하는 것이 숙제다. 그동안은 달집 태우기 행사를 통해 대나무를 태워 없앴다"라며 "대나무는 번식이 빠르다. 마을 길을 막고, 그늘을 지게 하는 등 민원이 발생한다. 현재는 파쇄기가 없어서 처리가 곤란한 상황이다. 군에서 파쇄 작업을 해 주었으면 좋겠다. 파쇄된 대나무는 거름으로 쓰면 된다"라고 말했다.지난 2월 1일부터 시행된 산림재난방지법에 따르면 산림 100미터 이내에서 허가 없이 불을 피우거나 인화물질을 소지·반입하면 최대 200만 원의 과태료가 부과된다.