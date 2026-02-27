정청래 "TK 통합 무산 땐 100% 국힘 책임... 장동혁·송언석 사과하라"

큰사진보기 ▲27일 오전 대구2.28기념관에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 정청래 대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

'대구경북 행정통합 특별법'이 국회 법제사법위원회에서 처리되지 못한 것과 관련 정청래 더불어민주당 대표가 "장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표는 석고대죄하라"고 말했다.정 대표는 27일 오전 대구 2.28민주운공기념관에서 열린 현장 최고위원회의에서 "주호영 의원께서 대구경북 통합특별법을 2월 임시국회에서 처리하겠다는 방침을 민주당 당론으로 확정해 달라고 황당한 발언을 하셨다"고 말했다.이어 "해괴한 논리다. 그대로 제가 돌려드리겠다"며 "대구경북 통합 특별법을 2월 임시국회 내에 처리하겠다는 방침을 국민의힘 당론으로 확정해 달라"고 말했다.그러면서 "이미 장동혁 대표에게 양당 대표회담을 제안했고 대표회담을 통해서 협의하자고 제안한 바 있는데 지금까지 대답이 없다"며 "국민의힘 당내 사정, 그리고 어제 당 지지율 10%대 진입으로 멘붕이 온 것은 알겠는데 양심은 좀 갖고 살자"고 했다.정 대표는 송언석 원내대표와 장동혁 대표를 향해 "대구경북 통합 찬성하느냐, 대전충남 통합 찬성하느냐"며 "이재명 대통령이 1년에 5조씩 20조 원 주겠다고 하고 각종 특례 조항을 적용시켜 여러 가지 권한을 주겠다 하는데 정작 이 지역 국회의원들은 왜 반대하느냐"고 일갈했다.그는 또 국민의힘 소속 법사위원들을 향해 "지난번 광주전남 통합 때 대구경북 같이 처리하려고 했는데 왜 반대했느냐"면서 "장동혁 대표와 송언석 원내대표는 대국민 사과부터 하고 대구경북 시도민들에게 싹싹 빌어야 한다"고 주장했다.정 대표는 "대구경북 시도민들이 뽑아주신 국민의힘 소속 국회의원들이 통합을 반대하고 있다. 이들에게 일침을 주기 바란다"며 "이번 대구경북 통합이 무산된다면 이것은 100% 국민의힘 책임이라는 것을 다시 한 번 말씀드린다"고 강조했다.허소 대구시당위원장은 "최근 대구경북 행정통합을 둘러싼 국민의힘의 행태가 참으로 보기 민망하다"며 "대구경북에 대한 애정, 주민들에 대한 마음이 고작 이런 것이었나 하는 민낯을 가슴 아프게 목도한 며칠이었다"고 말했다.그는 "국민의힘은 대구경북 통합이 법사위에서 무산된 것을 TK(대구경북) 패싱론을 들먹이면서 면피를 하려고 하는 것이냐"며 자신의 무능력함은 물론 지역 주민의 발전은 내몰라라 하고 자리만 차지하고 있다"고 비판했다.허 위원장은 "이번 행정통합 논의와 준비 과정에서 좀 극명하게 부각된 것이 광역의회 선거 제도의 비합리성과 비민주성"이라면서 "헌법재판소에서 광역의회의 선거 제도가 헌법에 불합치한다는 결정이 있었다"며 선거제도 개혁을 촉구했다.그러면서 "특정 정당에 너무 쏠려 있는 정치지형을 가진 지역에서는 많은 사표가 발생하고 광역단체장이 무소불위의 권력을 갖게 된다"며 "그것을 감시하고 통제하고 주민들의 다양한 목소리를 담을 제도적 정치가 필요하다"고 덧붙였다.또 대구독립운동기념관 건립 관련 "정 대표가 독립기념관법 개정안을 발의했다"며 "독립기념관 분원을 전국에 설치할 수 있는 내용으로 빨리 통과돼 대구에 독립기념관이 건립되고 위대한 독립운동가의 역사도 시민들과 함께 기념하고 기억할 수 있도록 해 달라"고 당부했다.황명선 최고위원은 "대구경북을 민주당이 패싱한 게 아니라 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 당론으로 의견을 모으지 않았기 때문에 안 된 것"이라며 "민주당이 패싱했다는 가짜뉴스를 만드는 것이냐"고 따졌다.황 최고위원은 "대구시당과 경북도당 당원들의 뜻을 모으고 시도민들의 뜻을 모아서 통합할 수 있도록 앞장서겠다"며 "이재명 정부에서 통합을 통해 발전될 수 있도록 강력하게 뒷받침하겠다"고 말했다.앞서 2.28민주운동기념일을 하루 앞두고 달서구 두류동 2.28기념탑 참배를 마치고 온 정 대표는 "1960년 2월 28일 대구의 학생들은 부당함에 침묵하지 않고 거리로 나섰다"며 "그들의 첫 외침이 없었더라면 3.15 마산의거와 4.19 민주혁명, 그리고 지금 우리가 누리고 있는 민주주의도 결코 얿었을 것"이라고 말했다.그는 "정부 수립 이후 최초의 민주화운동으로 기록된 대구 2.28민주운동을 가슴 깊이 새기며 민주주의 가치를 굳게 지키고 그 역속이 대구 시민의 삶에 닿는 변화로 이어 가겠다"고 약속했다.이성윤 최고위원은 지난 24일 국민의힘 조광한 최고위원이 윤석열씨의 내란 재판 1심 선고를 인혁당 재건위 조작 사건에 빗댄 것을 맹비난했다.이 최고위원은 "법원 역사상 가장 부끄러운 판결이 인혁당 사건"이라며 "피해자 8명 중 4명이 대구 출신이다. 법원이 국가폭력에 도구가 돼 자행한 사법 살인"이라고 말했다.이어 "어디다 대고 사법살인, 국가폭력 피해자에게 감히 국가폭력 가해자 윤석열과 비교하느냐"며 "최소한의 염치조차 망각한 국민의힘이 윤석열 내란을 비호하기 위해 최악의 사법살인 피해자들을 모욕한 것이다. 국민의힘은 당장 인혁당 피해자와 대구 민주시민들에게 사과해야 한다"고 주장했다.한편 더불어민주당 최고위원회의가 열리기 전 대구지역 시민들은 2.28기념회관 앞에서 기자회견을 열고 "선거제도 개혁없는 행정통합은 재앙"이라며 "더불어민주당은 대구경북 시도민의 호소를 경청하라"고 요구했다.이들은 "선거제도 개혁없는 행정통합은 무소불위의 제왕적 단체장이 탄생하고 고착된 정치독점과 기득권 카르텔의 폐해가 초광역 범위로 확산되는 불행을 초래할 것"이라며 '정치적 견제력, 민주주의와 자치는 없고 돈과 권력만 횡행하는 행정통합은 안 된다"고 주장했다.정부와 여당인 민주당을 향해서는 "지난 대선에서 약속한 선거제도 개혁을 외면하고 있다"며 "선거 때는 정치개혁을 약속해 놓고 집권 후에는 당파적 권력욕에 매몰돼 민심을 배반하는 행태를 또다시 반복하고 있다"고 비판했다.이들은 단체장 결선투표제 도입, 광역의회 비례의원 30% 이상 확대, 기초의회 중대선거구제 실시를 요구하며 "선거제도 개혁 없이 행정통합특별법 의결을 멈춰야 한다"고 강조했다.