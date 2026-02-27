메뉴 건너뛰기

26.02.27 14:26최종 업데이트 26.02.27 14:27

박영재 법원행정처장, 취임 한 달 반 만에 사의... '법왜곡죄' 통과 여파

"내가 물러나는 게 사법부에 도움"... 국회 '사법개혁 3법' 강행에 결단한 듯

박영재 법원행정처장이 지난 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 발언하고 있다.
박영재 법원행정처장이 지난 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

박영재 법원행정처장이 27일 전격 사의를 표명했다. 지난 1월 16일 천대엽 전 처장의 후임으로 임명된 지 약 한 달 반 만이다.

박 처장은 이날 오후 입장문을 통해 "최근 여러 상황과 법원 안팎의 논의를 종합해 볼 때, 제가 물러나는 것이 국민과 사법부를 위해 도움이 될 것으로 판단했다"며 "사법부가 어려운 시기에 물러나게 되어 송구하며, 현재 진행 중인 사법제도 개편 논의가 국민에게 이익이 되는 방향으로 이뤄지길 바란다"고 밝혔다.

국회가 추진 중인 이른바 '사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)'이 사퇴의 주요 배경으로 꼽힌다. 세 법안을 둘러싼 사법부의 반대 목소리에도 지난 26일 '법왜곡죄'가 국회 문턱을 넘는 등 입법이 계속되자 결단을 내린 것으로 보인다.

앞서 박 처장은 사퇴 이틀 전인 지난 25일, 5시간에 걸친 전국법원장 임시회의를 주재한 뒤 세 개 법안 관련 반대 취지의 입장문을 공식 발표하며 사법부의 우려를 전달한 바 있다(관련 기사 : 전국 법원장들 "사법개혁 3법 국회 본회의 부의, 심각한 유감" 한목소리 https://omn.kr/2h5qw)

#법원행정처장#사법개혁#법왜곡죄

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

류승연 (syryou)
    • 안녕하세요. 오마이뉴스 류승연기자입니다.

    이 기자의 최신기사"기계적 판결"... 특검이 직접 밝힌 '윤석열 내란' 항소 세 가지 이유


