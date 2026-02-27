정부의 정장형 교복 생활복 전환 대책에, 지역 정치권도 화답

큰사진보기 ▲비싼 교복값 잡는다교육부가 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)' 회의에서 '교복 가격 개선방안'을 발표했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령의 '등골 브레이커' 지적으로 촉발된 교복 가격 거품 빼기가 본격화되고 있다. 교육부가 교육청과 함께 일선 학교에 정장형 교복을 생활복으로 전환하도록 권고-유도하는 방안을 담은 대책을 발표한 가운데, 학부모들은 크게 환영하는 분위기다. 일부 지역 정치권에서도 관련 맞춤형 공약을 내놓으며 '교복 복지'가 다가오는 선거의 핵심 화두로 떠오르고 있다.자녀의 중학교 입학을 앞둔 고양시 일산서구의 학부모 김아무개(42)씨는 27일 기자와의 통화에서 "아이들이 학교에 가면 재킷은 벗어두고 하루 종일 체육복만 입고 지내는데, 신축성도 없는 정장 교복을 수십만 원씩 주고 맞춰야 하는 게 늘 불만이었다"며 "생활복 중심으로 바뀐다면 세탁도 편하고 가계 부담도 크게 줄어들 것 같아 다행"이라고 말했다.온라인 교육 커뮤니티와 맘카페 등에서도 긍정적인 반응이 주를 이뤘다. "드디어 교복 담합이 깨지나", "학교에서 강제로 정장을 입게 하는 구시대적 규정부터 시급히 없애야 한다", "지역 소상공인 협동조합이 교복을 만들면 품질도 좋아질 것 같다"라며 정부의 속도감 있는 정책 추진을 촉구했다.이와 관련 지역 정치권의 움직임도 분주하다. 특히 과거 경기도의회에서 무상교복 정책을 주도했던 인사들이 적극적으로 목소리를 내고 있다.제8·9·10대 3선 경기도의원이자 교육위원장을 지낸 민경선 고양시장 예비후보는 27일 보도자료를 내고 정부의 교복 가격 안정화 대책을 지지했다.민 예비후보는 교육부의 이번 발표가 자신이 선도적으로 제안했던 '교복 복지 2.0'과 궤를 같이하며 사실상 정부 표준안으로 채택된 것이라고 평가했다. 그는 앞서 정부 합동회의에 앞서 "입지도 않는 고가 교복 대신 매일 입는 생활복과 체육복을 무상 지급하자"고 제안한 바 있다.그는 "8년 전 이재명 지사와 함께 시작한 무상교복이 이제 시대의 변화에 발맞춰 '생활복 중심'으로 진화해야 함을 정부가 인정한 것"이라며 , 고양시장에 당선될 경우 조례 개정을 통해 "정장형 교복은 행사 시 대여하고, 생활복·체육복은 완전 무상 지원하는 체계를 즉시 완성하겠다"고 밝혔다.정책적인 지원과 함께 교복 시장의 고질적인 불공정 행위 근절을 위한 칼바람도 매섭다. 공정거래위원회는 지난 26일 4개 교복 제조사와 전국 대리점 40여 곳을 대상으로 대대적인 조사에 착수했다.정부의 '생활복 전환' 권고와 공정위의 담합 조사라는 투트랙 압박이 오랜 기간 학부모들의 원성을 사 온 '교복 거품'을 완전히 걷어낼 수 있을지 교육계 안팎의 이목이 쏠리고 있다.