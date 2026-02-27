북한이탈주민 지원 방안 찾기 나선 충남도의회

큰사진보기 ▲충남도의회 ‘북한이탈주민의 사회통합 및 차별 해소를 위한 연구모임’이 27일 발족했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲연구모임이 첫번째 회의를 진행하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도의회 '북한이탈주민의 사회통합 및 차별 해소를 위한 연구모임'이 발족했다.27일 충남창업마루나비 4층에서 열린 발족식에는 연구모임 대표인 신순옥 의원(비례·국민의힘)과 간사인 한빛문화예술단 박미현 대표를 비롯해 충남도의회 박정수 의원(천안9·국민의힘), 충남도 자치행정과 김다흠 주무관, 도솔문화포럼 김영일 회장, 법무법인 서도 조성규 대표, 산내들 농축산업 김의겸 대표, 해누림 청소년센터 김성미 센터장, 도솔문화포럼 한진우 사무국장 등 9명의 회원이 참석했다.참석자들은 발족식에 이어 첫 회의를 열고, 연구모임의 추진 방향과 계획을 논의했다.지난해 말 기준 충남에 거주하는 북한이탈주민은 1847명으로, 전체 거주 북한이탈주민의 약 5.7%를 차지한다. 이는 비수도권 광역자치단체 중 가장 많은 수치다.도의회는 이 같은 상황을 고려해 직업교육을 통한 정주율 제고 및 지역 기업이 필요로 하는 인재 양성 등 도내 거주 북한이탈주민에 대한 지원 방안을 모색하고자 연구모임을 구성했다.실제로 북한이탈주민은 편견을 비롯해 경제적 자립, 사회적 관계 등에서 많은 차별을 받는 실정이다.북한이탈주민들이 밝힌 사례로는 채용 거부와 임금격차, 경력 불인정, 일상에서의 무시와 배척, 사회적 고립 등이 있다.서산에서 거주하는 10년 차 북한이탈주민 박아무개씨는 "예전보다는 많이 개선됐지만 아직도 색안경을 끼고 보는 분들이 많다"며 "차별을 극복할 수 있는 실질적인 방안이 나오기를 기대한다"고 밝혔다.신순옥 의원은 "북한이탈주민 지원 정책은 법적·제도적 기반이 아직 충분하지 않고, 지역사회 정착 과정에서 겪는 어려움에 대한 체계적인 지원 근거도 미흡해 실질적인 도움이 부족한 상황"이라며 "이탈주민의 안정적인 정착과 지역사회와의 상생을 도모하기 위해 지원 체계 전반에 대한 개선 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.