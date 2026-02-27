한국에너지공대 첫 정규 졸업생 배출... 90% 동대학원 진학

큰사진보기 ▲2022년 3월 전남 나주혁신도시에 들어선 한국에너지공대가 27일 첫 정규 졸업생을 배출했다. ⓒ 한국에너지공대 관련사진보기

한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)가 2022년 3월 개교 이후 처음으로 정규 학사 졸업생을 배출했다. 졸업생 대부분은 학부 시절 쌓아온 연구 경험을 바탕으로 보다 심화된 연구를 이어가기 위해 동 대학원 진학을 결정했다.켄텍은 27일 전남 나주혁신도시 본교 대강당에서 2026년도 학위수여식을 열어 박사 1명, 석사 10명, 1기 정규 학사 졸업생 30명에게 학위를 수여했다.이날 행사에는 졸업생과 학부모를 비롯해 신정훈(나주·화순) 국회의원, 이호현 기후에너지환경부 제2차관, 하정우 AI미래기획수석, 김영록 전남지사, 윤병태 나주시장, 김동철 이사장, 윤의준 초대 총장, 박진호 총장직무대행 등이 참석했다.축사를 맡은 하정우 수석은 "오늘은 대한민국 에너지 미래를 짊어질 에너지 리더들이 탄생하는 역사적인 날"이라며 "첫 졸업생 배출은 대한민국이 미래 기술 패권 경쟁에 필요한 핵심 인재 파이프라인을 확보하기 시작했다는 뜻"이라고 말했다.이어 하 수석은 "여러분의 모교 한국에너지공대가 세계 최고의 에너지 특화대학으로 도약할 수 있도록 예산 지원을 확대하고, 에너지 고급 인재 수요에 대응할 수 있도록 정원 확대 등 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.이번에 졸업한 1기 학사 졸업생 30명 가운데 28명은 대학원 진학을 선택했다. 이 중 27명은 켄텍 대학원에 진학해 에너지 분야 연구를 이어간다. 다른 1명은 서울대학교 대학원에 진학했으며, 나머지 2명은 진로를 고민 중이다. 앞서 지난해 조기 졸업한 학생 5명 중에서도 3명이 켄텍 대학원에 진학한 바 있다.수석 졸업생인 김수홍 학생(석박사통합과정 진학)은 "1기로서 켄텍에 온 이상 끝까지 학교에 저를 맡겨보고 싶다는 생각이 들었다"며 "켄텍 대학원에서 연구 역량을 터득해, 학계·산업계·연구계를 모두 아우르는 교수형 인재가 되고 싶다"고 밝혔다.박진호 총장직무대행은 "지역과 국가, 나아가 글로벌 에너지 과제를 해결하라는 소명을 안고 태어난 켄텍이 첫 정규 졸업생을 배출하게 됐다"며 "졸업생들이 학부에서 쌓아온 연구 경험을 바탕으로 각자의 자리에서 에너지 미래를 만들어가는 주역으로 성장해 나가길 기대한다"고 말했다.