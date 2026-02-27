로봇과 함께 사는 시대, 우리는 무엇을 준비해야 하는가

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ possessedphotography on Unsplash 관련사진보기

AD

첫째, 기술을 이해의 대상으로 삼아야 한다. 기술을 외면하거나 무조건 찬양하는 태도 모두 위험하다. 구조를 알고 흐름을 읽을 때 비로소 능동적 대응이 가능하다.



둘째, 인간 고유의 영역을 재 정의해야 한다. 윤리적 판단, 공감 능력, 책임 의식, 복합적 맥락을 읽는 통찰은 여전히 인간의 몫이다. 자동화가 확대될수록 이러한 역량은 더 중요해진다.



셋째, 개인의 자율성을 지켜야 한다. 모든 판단을 알고리즘에 위임하는 사회는 편리할 수 있으나, 숙고 능력을 약화 시킬 위험이 있다.

덧붙이는 글 | 브런치에도 실립니다.

인공지능과 디지털 전환이 가속화되는 지금, 우리는 문명 전환기의 한복판을 지나고 있다. 변화는 더 이상 산업 현장에만 머물지 않는다. 정치·경제·교육·문화는 물론 개인의 일상과 직업 구조, 노후 설계 방식까지 재편되고 있다. 그 중심에 로봇과 AI가 있다.로봇은 이미 우리 곁에 들어와 있다. 음식점에서 음식을 나르는 서빙 로봇, 무인 매장에서 커피를 내리는 조리 로봇, 자율 주행 배송 로봇은 낯선 풍경이 아니다. 물류 센터에서는 수천 대의 자율 주행 이동 로봇이 상품을 분류하며 초고속 배송 체계를 가능하게 한다.돌봄 영역의 변화는 더욱 의미심장하다. 보행을 돕는 '입는 로봇', 환자의 자세를 자동으로 조정하는 스마트 침대, 배뇨 관리 시스템 등은 고령화 사회의 부담을 완화하는 기술적 해법으로 제시되고 있다. 병원에서는 수술과 재활을 보조하고, 교육 현장에서는 소셜 로봇이 학습과 정서 발달을 지원한다. 일부 국가는 가사와 대화가 가능한 휴머노이드 상용화를 예고하며 인간과 유사한 형태의 로봇을 일상으로 들여오고 있다.이 변화는 단순한 편의성의 확대를 넘어선다. 로봇과 생성형 AI는 노동 구조를 재편하고 있다. 영상 제작, 회계, 법률 자문 등 전문성을 요구하던 영역도 자동화의 영향권에 들어가고 있다. 계산기와 엑셀이 주판을 대체 했듯, 디지털 전환은 직업의 성격 자체를 바꾸고 있다. 일부 연구는 향후 수십 년 내 대규모 직업 재편 가능성을 전망한다.기술의 진보는 피할 수 없다. 문제는 속도다. 기술 발전의 속도는 제도와 법, 사회적 합의 형성 과정보다 빠르다. 그 사이에서 개인은 방향 감각을 잃기 쉽다. 막연한 낙관도, 과도한 공포도 모두 현실 대응력을 떨어뜨린다.이 지점에서 필요한 것은 기술을 둘러싼 태도의 전환이다.기술 문명은 우리의 선택 속에서 확장되어 왔다. 앞으로도 로봇은 더 정교해지고, AI는 더 많은 영역에 스며들 것이다. 그러나 기술이 인간의 역할을 대체하는지, 아니면 인간의 역량을 증폭 시키는지의 방향은 결국 우리의 준비에 달려 있다.문명 전환기의 본질은 기계의 진화가 아니라 인간의 재정립이다. 자동화가 노동 시간을 줄여 준다면, 그 여백을 어떻게 사용할 것인가. 단순 소비로 흘려보낼 것인가, 아니면 통찰과 책임의 영역을 확장하는 데 쓸 것인가.기계는 일을 대신할 수 있다. 그러나 가치 판단과 책임까지 대신해 주지는 않는다.급변하는 시대일수록 필요한 것은 속도에 휘둘리지 않는 균형 감각이다. 기술의 진보를 냉정하게 바라보되, 인간의 품격을 잃지 않는 길을 함께 탐색하고자 한다.다가오는 미래를 막을 수는 없다.그러나 그 미래를 어떻게 맞이할지는 우리에게 달려 있다.