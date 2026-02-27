울산 초등학생 모두에게 10만 원 '울산아이문화패스' 지급

울산시가 울산 초등학생(7~12세) 모두에게 문화 비용 10만 원을 지원하기로 하고 오는 3월 3일부터 '울산아이문화패스' 접수를 시작한다.
10만 원이 들어 있는 '울산아이문화패스'는 공연·전시 등 문화예술에서 사용이 가능하다.
울산시 관계자는 27일 "초등학생 자녀를 둔 가정의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 연간 10만 원 상당의 '울산아이문화패스'를 지원한다"며 "7~12세(2014~2019년생) 초등학교 연령대 아동 전체에게 문화예술활동비 10만 원을 지급하는 것"이라고 밝혔다.
울산시에 따르며 '울산아이문화패스'는 문화와 예술을 통해 창의력과 감수성을 키울 수 있도록 지원하는 울산형 문화복지 정책으로 산업과 문화, 시민생활이 조화로운 '꿀잼도시 울산' 실현을 위한 핵심 시책 중 하나다.
특히 자녀양육가구의 경제적 부담 경감은 물론, 문화소비 진작을 통한 아동의 문화복지 증진과 지역문화예술 활성화를 염두에 둔 사업이다.
지원 대상은 울산시에 주민등록이 돼 있는 7~12세 아동 전원이며 신청기한은 오는 3월 3일부터 12월 11일까지로 '울산아이문화패스' 공식 누리집(ulsan.go.kr/i-culture)에서 가능하다.
법정 친권자인 부모가 온라인 본인 인증만으로 간편하게 신청할 수 있으며, 별도의 구비서류는 필요 없다. 카드는 신청 시 기재한 주소지로 우편 발송되고, 수령 즉시 사용 가능하다. 지원금은 12월 31일까지 공연·전시 관람을 비롯해 체육활동, 예체능 학원 등 다양한 문화예술 분야에서 사용할 수 있다.
울산시 관계자는 "울산아이문화패스는 모든 아이들에게 균등한 문화 향유 기회를 제공하고, 양육 가구의 경제적 부담을 완화하는 동시에 지역 문화산업에도 활력을 불어넣는 사업이다"라며 "아이들이 문화 속에서 성장하며 꿈을 키울 수 있도록 지원을 지속 확대하겠다"라고 말했다.
한편 울산시교육청은 3월 3일부터 오는 20일까지 저소득층 가정 학생들을 대상으로 '교육급여·교육비 지원' 집중신청 기간을 운영한다.
올해 교육급여는 전년 대비 평균 약 6% 인상됐다. 이에 따라 초등학생은 연 50만 2000원, 중학생은 69만 9000원, 고등학생은 86만 원을 지원받는다.
교육비 지원 항목은 방과후학교 자유수강권 연 60만 원 이내, 교복비와 수학여행비 실비 전액 등이며, 별도 지원 기준을 충족하면 지원받을 수 있다.
교육급여·교육비 지원을 희망하는 학부모(보호자)는 주소지 읍면동 주민센터를 방문하거나, 복지로(https://www.bokjiro.go.kr)
와 교육비 일괄(원클릭) 신청시스템(https://oneclick.neis.go.kr)
에서 신청하면 된다. 단, 온라인 신청은 학부모만 가능하다.
다만, 교육급여 대상자는 교육급여 이용권(바우처)을 추가로 신청해야 한다. 신규 수급자는 오는 4월 1일부터 2027년 2월 28일까지 '교육급여 바우처'(e-voucher.kosaf.go.kr)
에서 신청해야 한다. 지난해 신용카드, 체크카드, 간편결제 이용자(선불카드 포함)는 별도 신청 없이 자동 지급된다.