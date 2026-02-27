메뉴 건너뛰기

정치

26.02.27 12:15최종 업데이트 26.02.27 12:15

"윤석열 무기징역, 적절＋미흡" 68%-"과도하다" 24%

[한국갤럽] "12.3 계엄 내란 맞다" 64%... 국힘 지지층은 '극보수층' 응답과 비슷

12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 열린 19일 서울역에서 시민들이 관련 뉴스를 보고 있다. 2026.2.19
내란 우두머리 혐의로 기소된 전직 대통령 윤석열이 1심에서 무기징역을 선고 받은 데 대해 형량이 미흡하거나 적절하다고 보는 응답자 비율이 60% 후반대로 조사됐다. 12.3 계엄을 내란이라고 보는 응답자 비율도 60%대였다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8466명, 응답률 11.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 윤석열 1심 선고에 대해 어떻게 생각하는지 등을 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1p).

먼저 1심 판결 형량에 대한 판단을 물은 질문에 "미흡하다"고 한 응답은 39%, "적절하다"고 한 응답은 29%로 나타났다. "과도하다"고 한 응답은 24%, 모름/응답거절을 택한 응답은 9%였다.

즉, 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤씨가 사형 또는 무기징역형을 선고받아야 한다는 견해를 가진 응답자가 전체의 68%에 달하는 셈이다.

지지정당·이념성향별로는 차이가 있었다. 더불어민주당 지지층(n=429)에서는 "미흡하다"는 응답이 65%로 가장 많았다(과도 4%, 적절 27%). 그러나 국민의힘 지지층(n=216)에서는 "과도하다"는 응답이 65%였다(미흡 7%, 적절 22%). 지지정당이 없는 무당층(n=282)에서는 "과도하다"는 응답과 "미흡하다"는 응답이 22%로 나뉘었다. "적절하다"는 응답은 36%였다.

진보층(n=273)과 중도층(n=338)에서는 "미흡하다"는 응답이 각각 62%, 40%로 가장 높았다. 진보층의 28%, 중도층의 33%는 무기징역을 적절하다고 봤고, 이를 과도하다고 본 진보층과 중도층은 각각 8%, 19%였다. 보수층(n=258)에서는 "과도하다"는 응답이 47%로 가장 높았다. 다만 이는 "미흡하다(23%)" 및 "적절하다(23%)"의 합과 엇비슷했다.

'절윤' 놓고 갈등 중인 국힘 지지도 22%... 중도층 내 지지도 4%p 하락

중진 의원 간담회 가는 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 중진 의원들과 간담회에 참석하기 위해 회의실로 향하고 있다.
중진 의원 간담회 가는 장동혁 대표장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 중진 의원들과 간담회에 참석하기 위해 회의실로 향하고 있다. ⓒ 남소연

12.3 계엄에 대해서는 응답자의 64%가 내란이라고 판단했다. 내란이 아니라고 한 응답자는 24%였고 12%는 의견을 유보했다. 계엄 직후 한국갤럽 조사(2024.12.10~12) 때보단 내란이란 응답이 7%p 줄고 의견 유보 응답이 6%p 늘었다.

다만 대부분 응답자 특성에서 12.3 게엄은 내란이라는 응답이 우세했다. 국민의힘 지지층에서만 내란이 아니라는 응답이 68%로, 내란이라는 응답(21%)보다 앞섰다.

이는 자신을 매우 보수적이라고 본 '극보수자' 그룹의 결과치와 유사하다. 한국갤럽이 이번 조사에서 주관적 정치 성향을 5단계(매우 보수적-약간 보수적-중도적-약간 진보적-매우 진보적)로 파악해 분석한 결과, '극보수자(n=65, 표본오차 ±12%p)'의 70%가 12.3 계엄은 내란이 아니라고 봤다. 내란이라는 응답은 22%였다. 중도층의 경우, 12.3 계엄을 내란으로 보는 응답이 71%, 내란이 아니라는 응답이17%였다.

참고로 국민의힘은 현재 윤석열 1심 선고 이후에도 장동혁 대표의 '윤석열 절연' 거부로 갈등을 겪고 있는 중이다.

한편 이번 조사에서 더불어민주당 지지도는 직전 조사(2.10~12) 대비 1%p 내린 43%, 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 변화 없는 22%로 나타났다. 지지정당이 없는 무당층은 28%다.

이념성향별로 보면 진보층의 72%(3%p↓)가 민주당을, 보수층의 51%(5%p↓)가 국민의힘을 지지한다고 밝혔다. 중도층에서는 민주당 46%(5%p↑), 국민의힘 13%(4%p↓), 특정정당을 지지하지 않는 유권자가 34%(1%p↑)로 나타났다.

자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


