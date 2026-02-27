정청래 "사법 불신 자초한 조희대 대법원장, 거취 고민할 때"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 "일련의 사법 불신 사태는 조희대 대법원장이 자초한 것"이라며 사퇴를 촉구했다.정 대표는 27일 대구 2.28민주운동기념회관에서 열린 현장 최고위원회의에서 "어제 처리된 법왜곡죄와 오늘 표결에 부쳐지는 재판소원법에 이어 대법관 증원법까지 통과되면 사법개혁 3법 입법이 마무리된다. 조희대 사법부에 대한 불신이 사법개혁의 원동력이 된 것은 사실"이라며 "그러나 조희대 사법부는 반성이 없다"고 비판했다.정 대표는 "12.3 비상계엄과 서부지법 폭동 사태에 침묵하다가 이재명 정부가 출범하고 민주주의 확대되자 그제서야 사법부 독립 외치고 있다. 마치 8월 16일부터 독립운동을 하는 8.16 독립운동가 같은 행태를 보이고 있다"면서 "이제 조희대 대법원장이 본인 거취를 고민할 때가 됐다"라고 밝혔다.정 대표는 이어 "저 같으면 '사법 불신의 모든 책임은 나한테 있다. 이에 책임을 지고 대법원장직에서는 사퇴합니다'라고 말할 것"이라며 "그 자리가 그렇게 좋은지 모르겠지만 그 자리에 앉아 있는 것 자체가 민망하고 부끄럽지 않느냐"고 반문했다.그러면서 "사람은 두 가지 유형, 웃으면서 그만두는 유형과 울면서 그만두는 유형이 있다"라며 "그나마 국민의 신뢰가 조금이라도 남아 있다면 그럴 때 거취를 표명하는 것이 좋을 것 같다"고 거듭 사퇴를 압박했다.