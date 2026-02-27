"정근식 서울교육감, 단일화추진위에 27일 합류 서류 낼 것"

오는 6월 서울시교육감 선거를 앞두고 출범한 2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위에 참여를 보류해 온 정근식 서울시교육감이 빠르면 27일 오후 참여 신청 서류를 낼 예정인 것으로 확인됐다. (관련 기사: [단독] 정근식 서울교육감 "진보교육감 단일화기구 후보 등록, 지금은 안 해"
https://omn.kr/2gwt7)
27일, 추진위 핵심 관계자는 <오마이뉴스>에 "정근식 교육감이 오늘(27일) 오후 추진위 사무실에 참여 서류를 낼 것"이라면서 "우리는 정 교육감의 참여를 환영한다. 다만, 기존 4명의 후보들 가운데 정 교육감의 참여에 반대하는 후보에 대해서는 최대한 설득할 방침"이라고 밝혔다. 그러면서 이 관계자는 "정 교육감은 27일 오후 추진위 참여 사실에 대해 페이스북에 글을 올릴 예정"이라고 덧붙였다.
이 관계자는 "지난 26일 오후 정 교육감을 직접 만났다"라고 설명하기도 했다.
그는 이날 기자들을 만나서도 "정근식 교육감이 합류하더라도 신청사 이전 등 현안 대응 문제로 측근이 추진위와 룰 협상을 진행하는 수준일 것"이라면서 "실제 정 교육감 자신이 교육감을 사퇴하고 실제 참여하는 시기에 대해서는 더 논의가 필요하다"라고 밝혔다. 서울시교육청의 신청사 이전 개소식은 오는 4월 1일이다.
정근식 교육감 측근들도 <오마이뉴스>에 "정 교육감이 추진위에 합류하는 쪽으로 생각을 굳힌 것은 맞다"라면서도 "그 시점이 언제인지에 대해서는 지금으로선 말할 수 없다"라고 밝혔다.
이 같은 정 교육감의 태도 변화로 이날 오전 11시쯤부터 추진위는 이미 추진위에 참여 신청한 강민정(전 국회의원), 한만중(전 서울시교육청 조희연 교육감 비서실장), 강신만(조희연 3기 혁신미래교육추진위원장), 김현철(전 서울시교육청 대변인, 이상 경선후보 등록순) 등 4명의 후보와 함께 긴급회의에 들어갔다. 주요 내용은 정 교육감의 합류에 대한 동의 여부다. 4명의 후보 가운데 2명이 '정 교육감의 늑장 합류를 받아주면 안 된다'라는 의견을 이미 낸 것으로 알려졌다.
앞서 지난 4일 오후 추진위는 "단일화를 위한 경선 후보 등록을 받은 결과 모두 4명의 후보가 등록을 마쳤다"라면서 "정근식 교육감과 홍제남 전 오류중 교장은 등록하지 않았다"라고 밝힌 바 있다. (관련 기사: '서울 진보교육감 단일화' 강민정·한만중·강신만·김현철 등록 https://omn.kr/2gy4z)
. 추진위 관계자는 "홍제남 후보에 대해서도 추진위에 참여할 것을 요청한 상태"라고 말했다.