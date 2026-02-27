경기 광주시장 선거, 경선이 본선만큼 뜨겁다

큰사진보기 ▲6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경기 광주시장 선거전이 서서히 달아오르고 있다. 표면적으로는 출마 선언과 행사 참석이 이어지는 수준이지만, 정치권 안팎에서는 이미 경선 구도를 염두에 둔 조직 정비와 당원 접촉 경쟁이 본격화됐다는 분석이 나온다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 경기 광주시장 선거전이 서서히 달아오르고 있다. 표면적으로는 출마 선언과 행사 참석이 이어지는 수준이지만, 정치권 안팎에서는 이미 경선 구도를 염두에 둔 조직 정비와 당원 접촉 경쟁이 본격화됐다는 분석이 나온다. 이번 선거는 단순한 인물 경쟁이 아니라, 현직 평가와 정당 내 교통정리 과정이 승부를 좌우할 가능성이 크다는 점에서 주목된다.또 전국동시지방선거가 다가오면서 광주시장 선거의 축이 '인물 대결'에서 '생활지표 경쟁'으로 이동하고 있다. 이번 선거는 현직에 대한 평가를 넘어, 급증하는 인구와 도시 확장 속에서 교통·주거·재정 운영의 성적표를 어떻게 읽을 것인지가 관건이라는 해석도 나온다.통계청과 행정안전부 주민등록 자료에 따르면 광주시는 최근 수년간 인구가 꾸준히 늘며 40만 명에 근접했다. 수도권 동남부 대표 주거지로 자리 잡으면서 태전·고산·역동 일대 신규 아파트 입주가 이어졌고, 생활권도 빠르게 확장됐다.하지만 성장의 이면도 뚜렷하다. 출퇴근 시간 경강선 혼잡도는 높아졌고, 주요 간선도로의 정체는 일상이 됐다. 통근·통학 수요가 폭증하면서 교통 인프라 확충 요구가 거세다. 광역 교통망 연계와 도로 확장, 환승 체계 개선을 얼마나 구체적으로 제시하느냐가 유권자의 체감 평가로 직결될 전망이다.주거와 교육 인프라 역시 숙제로 남아 있다. 학교 신설, 체육·문화시설 확충 등 생활SOC 수요는 늘어나는 반면, 재정 부담 또한 커지고 있다. 이 때문에 이번 선거는 '누가 더 많은 사업을 약속하느냐'가 아니라 '누가 더 현실적인 로드맵을 내놓느냐'의 싸움이 될 가능성이 크다.국민의힘에서는 방세환 시장의 재선 도전이 기정사실로 받아들여지고 있다. 재임 기간 국제행사와 산림박람회 개최, 경기도민체전 유치 등 외형적 성과를 부각해 온 만큼, 선거 전략 역시 '연속성과 안정'을 전면에 내세울 것으로 보인다.현직 단체장이라는 점은 인지도와 행정 경험 면에서 분명한 강점이다. 예산 집행과 사업 추진의 연속성을 강조할 수 있고, 이미 진행 중인 사업의 완결성을 유권자에게 설득할 수 있기 때문이다. 다만 교통·주거 문제 등 생활 밀착형 현안에 대한 체감도는 별도의 평가 대상이 될 전망이다.당내에서는 신동헌 전 시장과 박해광 전 시의회 부의장이 거론된다. 신 전 시장은 민선 7기 경험을 토대로 '재도전 카드'를 만지작거리고 있으며, 지역 접촉면을 넓히는 행보를 이어가고 있다. 박 전 부의장은 청소년 자원봉사단체 활동 등 지역 조직 기반을 강점으로 삼는다. 후보군이 비교적 압축된 국민의힘은 경선 결과가 곧 본선 경쟁력으로 이어질 가능성이 높다. 내부 단합 여부가 관건이다.더불어민주당은 다자 구도가 뚜렷하다. 특히 친명(친이재명) 색채를 분명히 한 인물들이 전면에 나서면서 경선의 성격이 한층 선명해졌다.친명 색채가 분명한 인물로 꼽히는 김석구 전 평택항만공사 사장은 중앙 네트워크를 강조한다. 국회 등 다양한 사회 경험 및 공기업 운영 경험을 내세워 정책 중심 이미지를 구축하고 있는 강점이다. 공공주도 개발과 균형 성장이라는 정책 기조를 지역 현안과 연결 짓는 전략이 특징이다.도의원 시절 이재명 도지사와 정책을 맞춰온 박관열 전 경기도의원 은 의정 경험과 지역 조직 결집력을 강점으로 내세운다. 도정 경험을 토대로 교통·도시개발 정책 전문성을 부각할 가능성이 크다.민주당 후보군에는 박남수 전 도시관리공사 사장, 임일혁 전 시의회 의장, 소승호 전 체육회장, 노덕환 민주평화통일자문회의 중앙상임위원 등도 포함돼 있다. 박일등 씨 역시 출마 가능성이 꾸준히 거론된다. 최근 출마 의사를 밝힌 박남수 전 광주도시관리공사 사장은 도시개발과 생활 인프라 분야에서의 실무 경험을 강조한다. 임일혁 전 시의회 의장은 의정 활동과 지역 소통을 전면에 내세운다. 생활 정치에 방점을 둔 행보가 특징이다.지역 정가에서는 "이번 경선은 단순히 누가 더 인지도가 높으냐의 싸움이 아니라, 누가 더 강한 정치적 상징성과 중앙 네트워크를 갖췄느냐의 경쟁"이라는 해석이 나온다. 특히 친명 구심력이 당내 공천 과정에서 어떤 영향력을 행사할지 관심이 집중된다.다자 구도는 선택지를 넓히는 장점이 있지만, 경선이 길어질수록 결집 시점이 늦어질 수 있다는 리스크도 존재한다. 결국 누가 교통·주거·난개발 해소에 대해 가장 구체적 수치와 재원 계획을 제시하느냐가 당내 경쟁의 분수령이 될 전망이다.광주시의 예산 규모는 최근 수년간 증가세를 보였다. 지방세 수입 확대와 인구 증가가 배경이지만, 동시에 도시 인프라 투자 수요도 커졌다. 생활SOC(체육·문화시설), 도로 확충, 학교 신설 등은 단기간에 해결하기 어려운 구조적 과제다. 전문가들은 "공약의 방향성보다 재원 조달 방식과 연차별 로드맵이 승부를 가를 것"이라고 전망한다.광주는 수도권 인접 도시로 교통·주거·도시개발 이슈가 촘촘히 얽혀 있다. GTX 및 광역 교통망 확충, 난개발 문제, 주거 인프라 개선 등 유권자의 체감도가 높은 사안이 많다. 이번 선거는 단순히 정당 간 대결이 아니라, '성장 관리의 설계도'를 고르는 과정이 될 가능성이 크다.현직에 대한 평가, 중앙 정치 흐름, 당내 경선 결과가 복합적으로 작용하면서 판세는 유동적이다.