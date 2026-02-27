성인수 울산시장 불출마 "백의종군 하겠다, 원팀 만들어 달라"

더불어민주당 전 울산시당위원장을 지낸 성인수(정책과비전포럼 상임대표) 전 울산대 교수가 울산시장 출마 포기를 선언했다.
송철호 전 울산시장 시절 울산도시공사 사장을 역임한 바 있는 성인수 전 울산대 교수는 이번 선거에 나서면서 "울산의 미래를 다시 설계해 혁신·대개조하면서 다시 젊은 도시 청년도시로 만들겠다. 울산을 북극항로 시대의 수도로 만들어 재도약 기회로 삼겠다"며 북극항로 개척 참여를 주장한 바 있다. (관련 기사 : 성인수 울산시장 출마 선언, "울산을 북극항로 시대의 수도로"
)
성 전 교수는 27일 입장문을 내고 "저는 수개 월의 출마 검토와 준비 기간을 거쳐 지난 10월 23일 울산광역시장선거 출마를 선언했고 그 후 또 지난 4개월 남짓 시민과 당원을 만나고 소통해왔다"며 "그간 당원, 시민으로부터 희망과 기운을 얻으면서 힘껏 달렸지만 이제 저의 부족함으로 시장 후보의 길에서 내려서게 되었다"고 밝혔다.
이어 "그간 저의 크고 작은 행보를 주목하고 관심을 가지고 또 지원과 조언을 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사의 인사와 함께 심심한 사과의 말씀을 올린다"고 덧붙였다.
그러면서 "지금 울산은 AI·첨단 기술 시대에 맞춘 산업 대전환과 지역의 변화와 발전을 가로막고 있는 보수 일색의 정치·사회 시스템의 개혁, 그리고 내란 우두머리 윤석열의 측근·비호 인사들의 퇴출이라는 무거운 다층의 과제를 안고 있다"며 "이들 과제의 해결을 위해서도 다가오는 지방선거에서 지역의 정권교체는 가히 시대적 소명에 가깝다고 할 수 있다"고 밝혔다.
이어 "그간 함께 대열을 이루었던 더불어민주당 후보님들께 부탁드린다"며 "후보들 간의 치열하고 멋진 경쟁 끝에 지역정권 교체라는 대의를 위해 서로 품고 서로 돕는 원팀을 만들어달라, 저 역시 지역정권 교체의 대의를 위해 백의종군, 힘을 보탤 것을 약속드린다"고 전했다.