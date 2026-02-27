1년에 열번 이직 했던 나, 50대에 와서 깨달은 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

나는 한 직장에 오래 다니는 사람이 아니었다. 특히 20대에는 더욱 그랬다. 어쩌면 조직에 쉽게 적응하지 못했던 것인지도 모르겠다. 스스로 납득되지 않는 지시를 받으면 그냥 넘어가지 못하고 늘 이유를 물었다. 비효율적으로 느껴지는 업무 방식에도 불만이 많았다. 그 과정에서 상사와 자주 부딪혔고 조직과의 거리를 벌려놓기도 했다.어느 해는 1년에 열 번 이직한 적도 있다. 그만두는 이유는 매번 달랐지만 결국은 '왜'라는 질문을 접지 못해서였다. 사회가 원래 이런 곳이라면 직장 생활을 할 수 없을 것 같다는 생각을 한 적도 있다. 다행히 회사를 그만둘 때 가족들은 이유를 묻지 않고 기다려 주었다. 덕분에 마음이 무너지지는 않았다.30대 초반 들어간 회사에서 처음으로 10년을 있었다. '돈'이라는 목표에 그럭저럭 버텨냈던 것 같다. 자존심도, 옳고 그름도 조금씩 내려놓고, 불합리한 처우도 감수했다. 그렇게 처음으로 '오래 다닌 사람'이 되었다.그리고 지금, 50대 중반. 방과 후 강사로 일한다. 세월이 흐른 지금은 예전보다 조금은 부드러워졌지만 여전히 이해되지 않는 일 앞에서는 한 번쯤 생각하게 된다. 다만 이제는 표현하는 방식과 타이밍을 배워가는 중이다. 며칠 전 새로운 학교와도 강사 계약을 진행하며 단톡방 공지를 받았다. 준비물에' 도장'이 적혀있었다. 요즘 대부분 서명으로 대신하는데 굳이 도장이 필요한가 싶었다.예전 같았으면 바로 물었을 것이다. " 사인으로 하면 안 될까요? 굳이 도장이 필요한 이유가 있을까요?"하지만 이번에는 그냥 도장을 챙겼다. 서랍 속에 있던 인감도장. 20대에 선물 받고 한 번도 쓰지 않았던 도장이다. 계약 당일, 다른 곳과 달리 이곳은 강사들이 한자리에 모여 일제히 진행하는 방식이었다. 교감선생님은 계약서에 도장을 신중하게 찍었다. 둘러보니 모두가 도장을 준비해 왔다.내 차례가 되자 교감선생님이 말씀하셨다. "저는 인감도장만 새기면 꼭 잃어버리더라고요" 겉보기에도 인감처럼 보였나 보다. 이에 나는 " 저는 선물 받은 건데 30년 만에 도장을 처음 사용하는 것 같아요"라고 답했다. 교감선생님이 계약서 이곳 저곳 간인을 찍는 동안 가벼운 이야기를 주고받았다. 문득 이런 생각이 들었다. 나는 꼭 한마디를 해야 직성이 풀리는 사람 아니었나. 이번 도장 건도 왜 서명이 안 되는지 물어봤어야 하지 않았을까.돌이켜보면 나는 '합리적인 사람'이고 싶었다. 비효율적인 방식을 그냥 넘기지 않고 더 나은 방법을 제안하는 사람. 그 마음 자체가 틀렸다고 생각하지는 않는다. 다만 문제는 방식과 때였는지 모른다. 내가 던진 질문이 정말 조직을 위한 것이었는지, 아니면 내 안에 답답함을 해소하기 위한 것이었는지 확신할 수 없다. 이번에는 묻지 않았다. 대신 상황을 받아들였다. 어쩌면 합리적인 일은 질문하는 데 있는 것이 아니라 질문을 삼켜야 할 순간을 아는 데 있는지도 모른다.방과 후 강사 계약을 하면서 매년 제출하는 서류 중에는 '3개월 이내 발급한 졸업증명서'도 있다. 솔직히 이해가 되지 않는다. 졸업은 이미 수십 년 전 끝난 일이고, 취소될 일도 없을 텐데 왜 유효기한이 필요한지 여전히 잘 모르겠다. 예전 같았으면 분명히 물어봤을 테고 그 설명이 충분히 납득되지 않았다면, 속으로든 겉으로든 불편한 기색을 감추지 못했을 것이다. 하지만 그때도 조용히 인터넷으로 재발급을 신청했다. 수수료를 내고.젊을 때는 옳고 그름이 분명해야 움직였다. 이해되지 않으면 버텨내지 못했다. 그래서 자주 떠났다. 30대는 돈을 생각하며 버텼다. 그리고 지금은 '관계'를 생각하게 된다. 나이가 들수록 일의 본질은 달라지지 않지만 나를 둘러싼 조건은 달라진다. 선택의 폭은 좁아지고 일자리를 구하는 일은 쉽지 않다. 그렇다고 무조건 참고 살자는 말은 아니다. 부당한 일에는 말해야 한다. 다만 모든 것에 다 뛰어들 필요는 없다는 것을 이제는 조금 안다. 그리고 모든 질문이 꼭 입 밖으로 나올 필요는 없다는 것도.졸업증명서를 발급받고 도장을 챙기는 일은 어찌 보면 사소한 일이다. 그때 바로 질문하지 않은 것은 '이곳의 방식이 이렇다면 우선 따라가 보자'였다. '꼭 바꿔야 할 일인지, 그냥 지나가도 될 일인지 한번 더 생각해 보자' 하는 마음 가짐이었다. 예전의 내가 시스템을 바꾸고 싶어 했다면, 지금의 나는 시스템 안에서 내가 상처받지 않는 방법을 먼저 찾으려 한다. 조직은 쉽게 변하지 않지만 내가 반응하는 방식은 바꿀 수 있기 때문이다.이번 계약 자리는 모든 강사가 한자리에 모여 교감 선생님과 담당 교사의 설명을 듣고 서로 정보를 나누는 시간도 가졌다. 그동안 몰라서 힘들었던 부분을 공유하며 새로운 환경에 대한 기대도 생겼다. 방식은 달랐지만 사람을 만나는 시간은 분명 의미가 있었다.나이 들어 일한다는 것은 어쩌면 '옳은 말'을 줄이고 '필요한 말'을 남기는 연습인지도 모르겠다.예전의 내가 왜라고 묻는 사람이었다면 지금의 나는 묻지 않아도 되는 순간을 구별하려 애쓰는 사람이다. 세상은 바꾸지 못하더라도, 적어도 나를 지키는 방향으로 일하고 싶다. 오십 대에 다시 배우는 직장생활의 마음가짐은 조금 덜 예민하고, 조금 더 여유 있고, 조금은 물러나고, 조금은 흘러 보내고, 꼭 필요하고 중요한 순간에만 또렷해지는 것. 어쩌면 부딪힘이 아니라 '거리 두기'를 배우는 일인지도 모르겠다.