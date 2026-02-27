오영훈, 하위 20% 감점 확정... 민주당 제주지사 경선 '최대 변수'

큰사진보기 ▲오영훈 제주도지사 ⓒ 제주도청 제공 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 오영훈 제주지사가 집권 여당인 더불어민주당 현역 광역자치단체장 평가에서 하위 20% 통보를 받았습니다. 선출직 공직자 평가 대상인 민주당 소속 현역 단체장 5명(김동연 경기지사, 김관영 전북지사, 김영록 전남지사, 오영훈 제주지사, 강기정 광주시장) 중 하위 20%에 해당하는 인원은 단 1명뿐입니다. 이는 사실상 오 지사가 당내 현역 단체장 중 꼴찌를 기록했다는 굴욕적인 의미입니다. 오 지사는 곧바로 이의신청을 했지만, 민주당 공관위는 27일 이를 기각하며 20% 감점을 확정했습니다.현재 제주도의 정치 지형은 더불어민주당의 절대적인 독주 체제입니다. 지난 2024년 총선에서도 지역구 국회의원 3석(제주갑 문대림, 제주을 김한규, 서귀포 위성곤)을 모두 민주당이 싹쓸이할 정도로 지지세가 매우 강력한 지역입니다. 반면 국민의힘에서는 이렇다 할 중량급 제주지사 후보가 전혀 나서지 못하고 있는 실정입니다. 이 때문에 지역 정가에서는 '민주당 경선 승리가 곧 본선 당선'이라는 공식이 기정사실로 굳어지고 있습니다. 당내 경선이 사실상의 본선인 셈이기에, 이번 오 지사의 하위 20% 감점 확정이 경선판을 뒤흔드는 최대 변수로 급부상했습니다.일각에서는 오 지사가 과거 이낙연 전 대표의 초대 비서실장을 지냈던 이력 탓에 이낙연계로 분류되며 불이익을 받았다는 주장을 제기하기도 합니다.오 지사는 지난 25일 도청에서 긴급 기자회견을 열고 "제주도 공직자들과 함께 피땀 흘려 노력한 결과를 이와 같이 평가한 점을 납득할 수 없다"라며 "즉시 정해진 절차에 따라 당에 이의신청을 하겠다"고 반발했습니다. 그는 "제주도정이 민주당의 정책 방향을 가장 잘 수행했고 우리가 제안한 정책들이 국정과제에 대부분 반영됐다"면서 "어떤 결과가 나와도 탈당 없이 경선을 완주하겠다"고 덧붙였습니다.하지만 도민 사회 안팎과 시민단체의 시각은 사뭇 다릅니다. 이번 하위 20% 평가가 어느 정도 예견된 뼈아픈 결과였다는 냉정한 지적이 쏟아지고 있습니다. 민주당 지지세가 굳건한 제주임에도 불구하고, 민선 8기 오영훈 도정이 시민사회와 도민들로부터 온전한 지지를 받지 못했기 때문입니다. 그 중심에는 '민주당스럽지 않은 도정 운영'이라는 비판이 확고하게 자리 잡고 있습니다. 환경 보전과 도민 의견 수렴을 중시하는 민주당 지지자들의 기조와는 달리, 오 지사가 지나치게 개발 중심의 행보를 보였기 때문으로 풀이됩니다.제주의 최대 갈등 현안인 '제2공항 건설' 문제에 대해 명확한 입장 없이 방관하거나 회피하는 듯한 태도를 보인 점도 한몫했다는 평가입니다. 특히 '15분 도시'라는 화려한 구호를 앞세워 추진한 제주형 BRT 사업은 치명타로 작용했습니다. 중앙차로와 양문형 버스, 섬식정류장 등을 전격 도입했지만, 오히려 도민 불편을 가중시켜 민원이 빗발쳤고 결국 사업은 잠정 중단됐습니다. 도민 공감대를 얻지 못한 오 지사의 일방통행식 리더십이 중앙당의 다면평가와 여론조사에 부정적인 영향을 미쳤다는 분석입니다.'경선이 곧 당선'으로 여겨지는 선거 구도 속에서, 유력 후보들이 안고 있는 '감점' 여부는 경선판의 승패를 가를 절대적인 변수입니다. 민주당 당규상 하위 20% 평가를 받은 후보는 공천 심사와 경선 득표수에서 각각 20%를 감산하게 됩니다. 오 지사의 이의신청이 기각되면서 결국 오 지사는 경선에서 자신이 얻은 득표의 5분의 1이 날아가는 무거운 페널티를 안고 뛰게 됐습니다.그런데 오 지사의 가장 강력한 당내 경쟁자로 꼽히는 문대림 의원 역시 치명적인 감점 논란에 휩싸여 있습니다. 문 의원은 14년 전인 지난 2012년 제19대 총선 당시, 도의회 의장직을 벗어던지고 총선에 도전했습니다. 하지만 당시 민주통합당이 3선에 도전하는 고(故) 김재윤 의원을 서귀포시 선거구에 단수 공천하자, 이에 거세게 반발하며 탈당 후 무소속으로 출마해 '공천 불복' 이력을 남겼습니다.2024년 개정된 민주당 당헌·당규에 따르면 단순 탈당이 아닌 '공천 불복'의 경우, 후보자 제한 기간인 10년이 경과한 시점부터 다시 8년 동안 무려 25%의 감산을 적용하도록 명시되어 있습니다.이에 대해 문 의원은 최근 언론 인터뷰를 통해 "14년 전 탈당과 복당이 있었지만 이후 네 차례나 선거에 출마하면서 단 한 번도 감점을 받은 적이 없다"라며 "새롭게 소급해 감점을 적용받을 일은 절대 없다"고 반박했습니다. 당 지침상 당의 요구로 복당하거나 선거에서 당선된 자에 대해서는 기여도를 인정해 감점하지 않는다는 예외 조항도 있습니다. 하지만 이러한 예외 적용을 받기 위해서는 반드시 당 최고위원회의 의결 절차를 거쳐야만 합니다.결과적으로 집권 여당의 제주지사 경선은 오영훈 지사(20% 감점 확정)와 문대림 의원(25% 감점 논란), 그리고 별다른 감점 요소가 없는 위성곤 의원의 치열한 3파전 구도로 재편될 전망입니다.최근 제주 지역 언론의 여론조사에 따르면 문 의원과 오 지사가 오차범위 내 접전을 벌이고 있으며, 위 의원이 그 뒤를 추격하는 양상입니다. 하지만 감점 페널티가 변수입니다. 특히 오 지사의 감점이 확정되면서, 지지율에서 다소 뒤처져 있던 위성곤 의원이 득표율 정산에서 반사이익을 얻게 됐습니다.제주지사 선거는 본선인 야당과의 대결보다 더 치열한 집권 여당 내 경선 티켓 경쟁으로 불타오르고 있습니다. 도민을 위한 정책 대결보다는 각 후보가 짊어진 감점 페널티의 족쇄와 중앙당의 최종 해석이 경선의 승패를 가르는 운명이 되었습니다. 당의 공천 심사 결과와 최고위원회의 예외 인정 결정에 따라 제주지사 선거가 크게 요동칠 것으로 보입니다.