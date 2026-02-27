이 대통령 지지율 64%...긍정 사유 1위, 경제·민생·부동산

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 26일 청와대 춘추관 구내식당을 찾아 출입기자들과 오찬을 하고 있다. 2026.2.26 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 23일 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 부활을 비롯해 세제개편 추진을 공식화하면서 부동산 시장이 술렁이고 있다. 이미 다주택자의 다수가 매도나 증여를 택했지만, 지금까지 처분을 망설이던 사람들은 발등에 불이 떨어진 것이다. 사진은 26일 서울 성동구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 안내문. 2026.1.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 27일 발표된 한국갤럽 2월 4주차 조사에서 64%로 집계됐다. 설 명절 연휴 전 실시한 직전 조사(2.10~12) 대비 1%p 올랐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 26%로 나타났다. 모름/무응답으로 의견을 유보한 응답은 10%였다.한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8466명, 응답률 11.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).전체적으론 설 연휴 전후 긍·부정평가가 횡보한 결과이나, 한국갤럽 기준 최근 6개월 조사 가운데 직무긍정률은 최고치, 직무부정률은 최저치다. 참고로 이 대통령 취임 이후 한국갤럽 조사에서 가장 높았던 직무긍정률은 65%(2025년 7월 1주차 조사), 가장 낮았던 직무부정률은 21%(2025년 6월 4주차)였다.대구/경북(1%p↓, 49%→48%, 부정평가 39%)을 제외한 대다수 지역 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 특히 서울(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 26%)의 긍정평가 상승이 다른 지역에 비해 눈에 띄었다.광주/전라(1%p↑, 81%→82%, 부정평가 10%)의 긍정평가는 80%대였다. 인천/경기(-, 62%→62%, 부정평가 28%)와 대전/세종/충청(1%p↓, 69%→68%, 부정평가 20%), 부산/울산/경남(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 60%대를 기록했다.연령별로는 18·19세 포함 20대(8%p↑, 39%→47%, 부정평가 30%)를 제외한 대다수 연령층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 20대의 긍정평가는 50%를 넘지 못했지만, 50대(9%p↑, 70%→79%, 부정평가 19%)와 함께 직전 조사 대비 두드러진 상승을 보여줬다.반대로 30대(11%p↓, 66%→55%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 큰 폭 하락하면서 70대 이상(3%p↓, 57%→54%, 부정평가 35%)과 함께 50%대를 기록했다. 40대(1%p↑, 75%→76%, 부정평가 19%)와 60대(1%p↑, 65%→66%, 부정평가 26%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 큰 변화 없는 60~70%대로 집계됐다.지지정당별로는 더불어민주당 지지층(n=438)의 긍정평가가 직전 조사 대비 2%p 오른 95%(부정평가 3%), 국민의힘 지지층(n=207)의 긍정평가가 직전 조사 대비 1%p 내린 23%(부정평가 68%)로 나타났다. 무당층(n=280)의 긍정평가는 48%(3%p↑), 부정평가는 29%(1%p↑)였다.이념성향별로는 모든 응답층의 긍정평가가 상승했다. 보수층(n=252)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 42%, 부정평가는 6%p 내린 48%로 조사됐다. 중도층(n=339)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 68%, 부정평가는 변화 없는 24%였다. 진보층(n=278)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 89%, 부정평가도 1%p 오른 10%로 집계됐다.서울과 20대, 무당층과 보수층에서의 긍정평가 상승은 부동산 정책 등 경제 민생 분야에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 풀이된다.대통령 국정수행 긍정평가자에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과, '경제/민생', '부동산 정책'(이상 17%), '외교'(11%), '소통'(8%), '전반적으로 잘한다'(6%), '직무 능력/유능함', '주가 상승', '서민 정책/복지'(이상 4%) 순으로 나타났다. 직전 조사와 비교하면 부동산 정책을 긍정평가 이유로 꼽은 응답이 6%p 늘어났다.반면 대통령 국정수행 부정평가자에게 자유응답으로 이유를 물은 결과에서는 '부동산 정책'(15%), '경제/민생'(10%), '외교'(8%), '전반적으로 잘못한다', '도덕성 문제/자격 미달'(이상 6%) 순으로 나타났는데, 직전 조사와 비교할 때 '경제/민생/고환율'을 꼽은 응답이 직전 조사 대비 5%p 줄어든 결과다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.