이 대통령 지지율 64%...긍정 사유 1위, 경제·민생·부동산

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 27일 발표된 한국갤럽 2월 4주차 조사에서 64%로 집계됐다. 설 명절 연휴 전 실시한 직전 조사(2.10~12) 대비 1%p 올랐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 26%로 나타났다. 모름/무응답으로 의견을 유보한 응답은 10%였다.
한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 8466명, 응답률 11.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).
전체적으론 설 연휴 전후 긍·부정평가가 횡보한 결과이나, 한국갤럽 기준 최근 6개월 조사 가운데 직무긍정률은 최고치, 직무부정률은 최저치다. 참고로 이 대통령 취임 이후 한국갤럽 조사에서 가장 높았던 직무긍정률은 65%(2025년 7월 1주차 조사), 가장 낮았던 직무부정률은 21%(2025년 6월 4주차)였다.
중도층은 물론, 보수층에서도 이 대통령 국정수행 긍정평가 늘어
대구/경북(1%p↓, 49%→48%, 부정평가 39%)을 제외한 대다수 지역 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 특히 서울(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 26%)의 긍정평가 상승이 다른 지역에 비해 눈에 띄었다.
광주/전라(1%p↑, 81%→82%, 부정평가 10%)의 긍정평가는 80%대였다. 인천/경기(-, 62%→62%, 부정평가 28%)와 대전/세종/충청(1%p↓, 69%→68%, 부정평가 20%), 부산/울산/경남(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 60%대를 기록했다.
연령별로는 18·19세 포함 20대(8%p↑, 39%→47%, 부정평가 30%)를 제외한 대다수 연령층 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 20대의 긍정평가는 50%를 넘지 못했지만, 50대(9%p↑, 70%→79%, 부정평가 19%)와 함께 직전 조사 대비 두드러진 상승을 보여줬다.
반대로 30대(11%p↓, 66%→55%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 큰 폭 하락하면서 70대 이상(3%p↓, 57%→54%, 부정평가 35%)과 함께 50%대를 기록했다. 40대(1%p↑, 75%→76%, 부정평가 19%)와 60대(1%p↑, 65%→66%, 부정평가 26%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 큰 변화 없는 60~70%대로 집계됐다.
지지정당별로는 더불어민주당 지지층(n=438)의 긍정평가가 직전 조사 대비 2%p 오른 95%(부정평가 3%), 국민의힘 지지층(n=207)의 긍정평가가 직전 조사 대비 1%p 내린 23%(부정평가 68%)로 나타났다. 무당층(n=280)의 긍정평가는 48%(3%p↑), 부정평가는 29%(1%p↑)였다.
이념성향별로는 모든 응답층의 긍정평가가 상승했다. 보수층(n=252)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 42%, 부정평가는 6%p 내린 48%로 조사됐다. 중도층(n=339)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 68%, 부정평가는 변화 없는 24%였다. 진보층(n=278)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 89%, 부정평가도 1%p 오른 10%로 집계됐다.
부동산 정책 긍정평가 사유 언급 늘고, 경제·민생 부정평가 사유 언급 줄어
서울과 20대, 무당층과 보수층에서의 긍정평가 상승은 부동산 정책 등 경제 민생 분야에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 풀이된다.
대통령 국정수행 긍정평가자에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과, '경제/민생', '부동산 정책'(이상 17%), '외교'(11%), '소통'(8%), '전반적으로 잘한다'(6%), '직무 능력/유능함', '주가 상승', '서민 정책/복지'(이상 4%) 순으로 나타났다. 직전 조사와 비교하면 부동산 정책을 긍정평가 이유로 꼽은 응답이 6%p 늘어났다.
반면 대통령 국정수행 부정평가자에게 자유응답으로 이유를 물은 결과에서는 '부동산 정책'(15%), '경제/민생'(10%), '외교'(8%), '전반적으로 잘못한다', '도덕성 문제/자격 미달'(이상 6%) 순으로 나타났는데, 직전 조사와 비교할 때 '경제/민생/고환율'을 꼽은 응답이 직전 조사 대비 5%p 줄어든 결과다.
한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.