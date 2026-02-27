'궁상'이 아닌 '우아함', 쓰레기장에서 얻은 깨달음

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"내 딸이라면 나는 못 보내. 그 먼 길을 자전거 하나 타고 다녔다고? 그것도 일회용품 쓰레기 안 쓰기 실천하는 제로 웨이스트(zero-waste) 도전 여행을 하면서요? 얼마나 고생했겠어요. 이리와봐. 한번 안아주고 싶네요."

"집순이지만 한 번씩은 집을 떠나보고 싶어한다. 눕는 게 취미지만 십 년에 한번쯤은 몸 고생을 하고 싶어한다. 사람이 자연과 조화롭게 사는 사회를 꿈꾼다. 열심을 내던 일에서 시나브로 매너리즘이 찾아왔다. 2018년, 어떻게 살지를 바닥에서부터 다시 묻기 위해 자전거와 함께 중국으로 가는 배에 올랐다. 1년 반 동안 튀르키예까지 1250 킬로미터를 페달질하며, 이 광활한 유라시아 대륙에서 사람들도, 문화도, 환경도 모두 서로 연결되어 있음을 보았다."

큰사진보기 ▲유라시아 여행길을 말하고 있는 신 작가 ⓒ 박향숙 관련사진보기

"일회용 플라스틱 없는 여행을 목표로 했다. 더위와 자전거로 열이 오른 몸으로 차가운 콜라 페트병을 외면해야 할 때는 눈을 질끈 감을 만큼 뼈아팠지만, 그래도 페트병 하나 만큼의 보람이 있었다. 그 보람이 쌓이고 쌓여 나중에는 습관이 되었다. 여정 중 유라시아 곳곳의 쓰레기장과 재활용장을 찾아다녔다. 내가 버린 것들은 결국은 나와 연결되어 있었다. 물건을 오래 쓰고 아껴 쓰고 쓰지 않기 위한 각종 '궁상'이, 다른 말로 하면 나와 다른 존재들과 우리의 터전을 존중하는 '우아함'일 수 있겠다고 느꼈다."

"여행 떠날 때, 혼자 떠나는 것에 두려움은 없었나요?"

"당연히 있었지만, 그 전에 국토 순례 대장정 같은 행사에도 참여했고, 어디를 가든 사람들이 베푸는 온기, 그 따스함으로 이어지는 연결 고리 속에서 살아가는 행복을 믿었기에 가능했습니다. 중국에 갔을 때, 지치고 배고파 보이는 저를 데리고 가서 아무 조건 없이 밥을 주고 잠자리를 제공한 중국 언니 부부가 생각나고요. 또 어디를 가나 그런 분들의 베풂으로 무사히 돌아왔습니다. 여행하면서 받은 게 너무 많아서 살아 돌아오면 착하게 살겠다고 다짐했지요."

지난 25일, 군산인문학당 '좋은 사람 좋은 향기' 특강 시리즈에 초대 받은 신혜정 작가. 그녀의 말이 끝나자마자 함께 이야기를 듣던 청중 중 한 분이 신 작가를 안아주며 등을 토닥토닥, 마치 당신 딸 안아주듯 다가가 말했다. 이런 대견한 젊은이가 있으니 대한민국 미래가 걱정할 것이 없다는 말씀을 덧붙였다.지난해 어느 날, 남편이 활동하는 군산 새만금 시민 생태조사단에 멋진 청년이 왔는데, 환경과 생태에 대한 뜻이 남다르다고 했다. 그때는 환경에 관심이 있고, 군산 새만금 생태조사단의 활동을 하고 싶어 왔나보다 했다. 전주에서 열린다는 시민생태조사단의 사진 전시회를 구경하러 나선 날, 같은 장소에서 강연 포스터를 보았다. '신혜정 작가가 들려주는 환경과 여행 이야기'라는 주제의 강연. 그날 신 작가의 책 <이토록 우아한 제로 웨이스트 여행>도 처음 보았다. 책 표지에 있는 '1년 반, 12500km 유라시아 자전거 유람기'라는 글귀에 확 꽂혔다. 그녀의 말솜씨에 놀라 바로 책방으로 초대를 했다.책의 날개에 써 있는 이 말만으로도 가슴 속에 나비가 펄럭거렸다. 좀 더 젊었더라면 나도 할 수 있었을까. 나는 상상도 못할 일을 누군가는 했구나. 쉬운 길을 벗어던지고, 자전거 한 대로 그 먼 길을 찾아가는, 사서 고생하는 그녀는 도대체 어떤 사람인가. 게다가 자전거 여행에 특별한 목표를 달고 출발했다는 그녀.그녀가 보여준 자전거 여행의 행로는 나같은 평범한 아줌마에게는 그야말로 굉장한 실천이었다. 환경 보호 운동을 말로만 외치고, 좋은 강의 들었다가 자고 나면 잊어버리고 또다시 일회용품을 쓰는 습관에 젖은 나에게는 매일 맞아야 할 '기억주사 바늘' 같이 느껴졌다.신 작가는 환경 지킴이 운동을 멀리서 찾지 않았다. 일회용품 덜 쓰기 운동이 첫 번째라 말하며, 종이컵 대신 텀블러 사용하기, 식당 앞가리개 대신 자기 앞가리개 휴대하기, 장보기에 비닐 봉투 대신 천 장바구니 사용하기 등만 해도 누구든지 환경 운동에 참여하는 일이라 했다. 쉽게 공감이 가는 실천법이라 모두 만면에 웃음을 지었다. 이런 질문도 나왔다.신 작가는 유라시아 여정에서 만난 쓰레기장과 재활용장을 탐방하며 그곳의 쓰레기가 결코 나와 무관하지 않음을, 세상의 어떤 일도 나의 삶과 연결되어 있음을 알았다고 말했다. 그러면서 강연 내내 반짝이는 이슬방울이 앉아있는 거미줄 세상으로 세계와 내가 연결되어 있음을 말했다. 동시에 신 작가를 통해 세상의 그 어딘가와 연결되는 청중들의 설렘이 책방 안에 가득 퍼졌다.'제로 웨이스트'에 도전하기 보다는 '레스 웨이스트 (less waste)'를 실천할 수 있음을 깨우친 아름다운 강연이었다. 또 그녀의 여행과 도전기는 다람쥐 쳇 바퀴 돌리듯 살아가는 일상인에게 가슴 뻥 뚫리는 자유의 해방을 만끽하게 해주었다. 그 여행을 대신할 수 없으니, 최소한 이 책을 통해서 라도 다시 한번 자유를 꿈꾼다. 무엇보다, 자연 속에 내가 있음을, 자연에 가까운 환경을 만드는데 내가 있어야 함을 배운 시간이었다.