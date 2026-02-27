3.1절 이름에 담기지 못한 역사... '독립선언절' 논의 왜 나오나

▲발제자와 토론자들은 3·1운동의 역사적 성격과 기념 방식에 대한 인식이 여전히 분산돼 있으며 기념시설과 교육 현장에서조차 독립선언의 의미가 충분히 전달되지 못하고 있다는 점을 공통적으로 지적했다. ⓒ 이영일 관련사진보기