26.02.27 14:50최종 업데이트 26.02.27 14:50

'출간 독주회'를 꿈꾸게 만든 남편의 응원 한마디

퇴직 후 배우기 시작한 피아노... 인생 2막 시작, 방향키를 쥐고 시작한 것

지난 25일, 부지런히 집 청소를 마치고 피아노 학원 가방을 들고 학원으로 갔다(관련 기사 : 50년만에 다시 배운 '콩나물', 학원가방도 생겼답니다). 학원에 다닌 지 한 달 반이 지났다. 한 주 동안 복습한 악보 연습을 확인받을 생각에 신났다. 딸뻘 되는 선생님에게 잘했다 칭찬받는 게 은근히 즐겁다.

춥고 시렸던 이번 겨울 '퇴직'이라는 무거운 숙제는 나에게 커다란 사건이라 표현하기도 모자란다. 35년 직장 생활 마침표가 남은 이들에게는 부럽기도 할테고(직장을 떠나는 홀가분함), 아쉽기도 했을 거다. 그러나 정작 나 자신은 퇴직이라는 과정이 쉽지않았다. 아침에 일어나 갈 곳이 있고 '과장님'으로 불리는 직함이 있던 사회적 지위와 역할이 퇴직과 함께 바로 사라졌기 때문이다. 내가 있어야 하던 직장이 없어지면서 마주한 허탈감이라는 감정의 후폭풍은 의외로 컸다.

1권을 마쳤다. 야호 2권이다한달반에 1권을 마치고 2권으로 새책을 받았다. ⓒ 김희

출근해 커피 한 잔 사이에 두고 나누던 업무 얘기, 회의, 선후배와의 소통 시간으로 느꼈던 유대감은 가족의 위로로 채워지지 않았다. 그렇다고 누굴 붙잡고 하소연한들 채워지지 않는 감정이란 것도 이순(耳順)을 앞둔 나는 잘 안다. 희로애락을 함께한 지난 세월 녹록지 않았어도 잘 살았으니, 지금이 있다고, 오롯이 나를 찾고 나를 아낄 수 있는 시간이 주어짐을 감사히 받아들이기로 했다. 그렇게 다짐하고 되뇌어도 순간순간 요동치는 마음은 지켜보는 수밖에. 그렇게 파동을 눌러가며 이번 겨울을 보냈다.

피아노를 배우며 만난 터널의 끝

그 겨울을 보내며 찾은 하나의 휴식처가 바로 피아노다. 컴퓨터 자판을 두드리던 투박한 두 손은 피아노 건반을 두드리고 매일 돋보기 걸치고 오타와 문서를 보던 두 눈은 콩나물이 그려진 악보만 본다. 머리는 오직 손가락과 악보가 맞는지 확인하는 일만 한다. 그러는 사이 뒷머리 잡던 두통은 사라졌고, 지끈했던 머리는 사무실 일들을 잊어가며 긴 터널의 끝이 보이기 시작했다.

매일 피아노를 두드리며 연습했다. 매일 일정한 시간을 정해 놓고 연습하는 것도 어쩌면 정해진 시간에 출근하고 마쳐야 할 일들을 시간 내 끝내던 오랜 습관이 있어 가능했을지도 모른다.

"잘하셨어요. 박자도 잘 맞고, 매일 연습하세요?"

선생님의 칭찬은 나를 춤추게 한다. 수업이 끝나고 선생님이"집에 가서 따님이랑 책거리하세요"라고 말했다. 그렇게 책 한 권을 뗐다. 나이 든 수강생을 격려하기 위한 듣기 좋은 얘기일 수 있지만, 잘하고 있다는 선생님의 격려에 어깨가 으쓱했다.

집으로 돌아와 새로 받은 2권의 책을 자랑하며 짧은 시간에 진도가 많이 나갔다고 전하니 딸이 "피아니스트 나오나요?"라고 한다. 남편은 "출판기념회 때 피아노 독주회도 해"라며 책을 써 가족들을 모아 출판기념회를 하겠다고 허풍떠는 마누라를 진심으로 응원해 준다. 나는 "한복 입고 피아노치고 책 소개 해야겠다"고 화답했다.

전환기의 윤활유

건반위 두 권의 피아노 책딸은 피아노전문가(20년이상 피아노를 치고있음), 나는 생초보. ⓒ 김희

퇴직하면서 가장 많이 들은 얘기가 "인생 2막을 응원한다"였다. 왜 인생 2막이라고 하는지 이제 조금 알 것 같다. 수십 년간 생계를 책임진 의무적 노동의 시간을 1막으로 본다면, 다른 방향의 삶을 시작하는 또 다른 2막의 경계 지점이 '퇴직'이다. 어떻게 2막을 시작하는지에 따라 남은 인생의 방향이 결정된다. 방향키는 내 손에 쥐어져 있다.

미국의 심리학자 대니얼 레빈슨(Daniel Levinson)은 인생을 사계절로 비유하고 있다. 그 가운데 계절이 바뀌는 중간 중간 흔들리는 시기(전환기)를 어떻게 보내느냐에 따라 다음 계절에 맞는 인생의 성패가 결정된다고 했다. 나는 지금 가을에서 겨울로 가는 전환기에 서 있다. 거스를 수 없는 다음 계절을 맞이하기 위해 내 손에 쥐어진 방향키를 잘 잡고 있어야 한다.

지나간 삶에 대한 그리움은 지금의 나를 있게 해준 고마운 삶으로, 남이 나를 보는 시선보다는 내가 나를 보는 시선으로 관점을 바꾸는 전환기다. 그 속에서 피아노는 내 손에 쥐어진 방향키의 고급 윤활유다. 허풍으로 떠드는 출판기념회와 독주회가 다음 계절에 있을 수도 있다. 그 계절을 기다리며 전환기라는 터널을 또 한번 잘 지나가봐야겠다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인브런치에도 실립니다.


#피아노#윤활유#희망#목표

