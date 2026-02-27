'출간 독주회'를 꿈꾸게 만든 남편의 응원 한마디

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 25일, 부지런히 집 청소를 마치고 피아노 학원 가방을 들고 학원으로 갔다(관련 기사 : 50년만에 다시 배운 '콩나물', 학원가방도 생겼답니다
). 학원에 다닌 지 한 달 반이 지났다. 한 주 동안 복습한 악보 연습을 확인받을 생각에 신났다. 딸뻘 되는 선생님에게 잘했다 칭찬받는 게 은근히 즐겁다.
춥고 시렸던 이번 겨울 '퇴직'이라는 무거운 숙제는 나에게 커다란 사건이라 표현하기도 모자란다. 35년 직장 생활 마침표가 남은 이들에게는 부럽기도 할테고(직장을 떠나는 홀가분함), 아쉽기도 했을 거다. 그러나 정작 나 자신은 퇴직이라는 과정이 쉽지않았다. 아침에 일어나 갈 곳이 있고 '과장님'으로 불리는 직함이 있던 사회적 지위와 역할이 퇴직과 함께 바로 사라졌기 때문이다. 내가 있어야 하던 직장이 없어지면서 마주한 허탈감이라는 감정의 후폭풍은 의외로 컸다.
출근해 커피 한 잔 사이에 두고 나누던 업무 얘기, 회의, 선후배와의 소통 시간으로 느꼈던 유대감은 가족의 위로로 채워지지 않았다. 그렇다고 누굴 붙잡고 하소연한들 채워지지 않는 감정이란 것도 이순(耳順)을 앞둔 나는 잘 안다. 희로애락을 함께한 지난 세월 녹록지 않았어도 잘 살았으니, 지금이 있다고, 오롯이 나를 찾고 나를 아낄 수 있는 시간이 주어짐을 감사히 받아들이기로 했다. 그렇게 다짐하고 되뇌어도 순간순간 요동치는 마음은 지켜보는 수밖에. 그렇게 파동을 눌러가며 이번 겨울을 보냈다.
피아노를 배우며 만난 터널의 끝
그 겨울을 보내며 찾은 하나의 휴식처가 바로 피아노다. 컴퓨터 자판을 두드리던 투박한 두 손은 피아노 건반을 두드리고 매일 돋보기 걸치고 오타와 문서를 보던 두 눈은 콩나물이 그려진 악보만 본다. 머리는 오직 손가락과 악보가 맞는지 확인하는 일만 한다. 그러는 사이 뒷머리 잡던 두통은 사라졌고, 지끈했던 머리는 사무실 일들을 잊어가며 긴 터널의 끝이 보이기 시작했다.
매일 피아노를 두드리며 연습했다. 매일 일정한 시간을 정해 놓고 연습하는 것도 어쩌면 정해진 시간에 출근하고 마쳐야 할 일들을 시간 내 끝내던 오랜 습관이 있어 가능했을지도 모른다.
"잘하셨어요. 박자도 잘 맞고, 매일 연습하세요?"
선생님의 칭찬은 나를 춤추게 한다. 수업이 끝나고 선생님이"집에 가서 따님이랑 책거리하세요"라고 말했다. 그렇게 책 한 권을 뗐다. 나이 든 수강생을 격려하기 위한 듣기 좋은 얘기일 수 있지만, 잘하고 있다는 선생님의 격려에 어깨가 으쓱했다.
집으로 돌아와 새로 받은 2권의 책을 자랑하며 짧은 시간에 진도가 많이 나갔다고 전하니 딸이 "피아니스트 나오나요?"라고 한다. 남편은 "출판기념회 때 피아노 독주회도 해"라며 책을 써 가족들을 모아 출판기념회를 하겠다고 허풍떠는 마누라를 진심으로 응원해 준다. 나는 "한복 입고 피아노치고 책 소개 해야겠다"고 화답했다.
전환기의 윤활유
퇴직하면서 가장 많이 들은 얘기가 "인생 2막을 응원한다"였다. 왜 인생 2막이라고 하는지 이제 조금 알 것 같다. 수십 년간 생계를 책임진 의무적 노동의 시간을 1막으로 본다면, 다른 방향의 삶을 시작하는 또 다른 2막의 경계 지점이 '퇴직'이다. 어떻게 2막을 시작하는지에 따라 남은 인생의 방향이 결정된다. 방향키는 내 손에 쥐어져 있다.
미국의 심리학자 대니얼 레빈슨(Daniel Levinson)은 인생을 사계절로 비유하고 있다. 그 가운데 계절이 바뀌는 중간 중간 흔들리는 시기(전환기)를 어떻게 보내느냐에 따라 다음 계절에 맞는 인생의 성패가 결정된다고 했다. 나는 지금 가을에서 겨울로 가는 전환기에 서 있다. 거스를 수 없는 다음 계절을 맞이하기 위해 내 손에 쥐어진 방향키를 잘 잡고 있어야 한다.
지나간 삶에 대한 그리움은 지금의 나를 있게 해준 고마운 삶으로, 남이 나를 보는 시선보다는 내가 나를 보는 시선으로 관점을 바꾸는 전환기다. 그 속에서 피아노는 내 손에 쥐어진 방향키의 고급 윤활유다. 허풍으로 떠드는 출판기념회와 독주회가 다음 계절에 있을 수도 있다. 그 계절을 기다리며 전환기라는 터널을 또 한번 잘 지나가봐야겠다.
