꿈보배학교, 문해교육 활성화를 위한 첫 간담회 가져

큰사진보기 ▲간담회 후 교육 관계자와 문해교사 단체 촬영 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲성인문해교사들 교육 관계자로부터 2026 교육에 대한 설명을 듣고 있다 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육재단 강재환 국장의 인사말 사진 ⓒ 염정금 관련사진보기

"저희 어머님도 문자 메세지를 보내는 것을 보면 틀린 것이 보여 꿈보배학교에 다녀야 하나? 하는 생각을 합니다. 그동안 문해 교사들의 노력으로 군민들이 기본 능력을 넘어 자신감 있는 사회생활로 이끌어 가고 있음을 봅니다. 올해도 어머님들을 잘 부탁 드립니다."

3월을 앞두고 눈 비가 잦아서인지 겨울 가뭄으로 시달리던 텃밭에 냉이가 얼굴을 내밀고 겨우내 숨 죽이던 머위, 방풍도 새순을 올리고 있다. 이런 봄의 약동처럼 지난 2월 26일 목요일 2시, 평생학습관 3층 304호에서 해남군 교육재단 소속 꿈보배학교 문해교사 첫 간담회가 개최되었다.필자도 성인 문해교사로 활동한 지 5년째다. 올해도 해남꿈해남꿈보배 기초성인문해 교사로 활동할 예정이라 참여하였다.이날 간담회는 강재환 교육재단 부국장 ,정현아 팀장, 양송이 주무관 등 평생학습매니저 3명과 문해교사 34명이 참석하여 '공평한 접근과 기회가 주어지는 보편적 평생학습'을 실천하기 위한 성인문해교육의 활성화 방안과 운영 방향 등이 전달되었다. ​이 외에도 기초문해, 학력 인정과정, 디지털 문해 교육 운영기관, 수업일정, 학습자 관리 방법 등 주요 계획을 문해교사들과 공유하고 문해 교사들의 역할과 책임, 수업 운영시 반드시 지켜야 할 사항 등을 안내함으로서 현장교육의 질을 높이고자 하는 간담회였다.미래교육 재단 강재환 부국장은 문해교사의 눈부신 활동으로 변모된 해남을 전했다. 해남군 꿈보배학교 문해교육은 해남군민 모두가 기본 문해를 갖춰 변모하는 현실 사회에 참여할 수 있도록 돕는 사업으로 2026년도에도 첫 간담회로 결속된 교사들의 활약이 기대된다.