이 대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문

이재명 대통령이 오는 3월 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.강유정 청와대 대변인은 27일 서면브리핑을 통해 이를 알렸다. 그에 따르면, 이 대통령은 3월 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 윙 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬 등 일정을 가진다. 이어 3일부터 4일까지 필리핀을 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 할 예정이다.싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브로서, 한국·싱가포르 양국은 작년 수교 50년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다.이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 한국·싱가포르 양국이 공동으로 개최하는 'AI 커넥트 서밋'에도 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 대화를 나눌 것"이라며 "이번 국빈 방문을 계기로 양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상‧투자‧인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI‧원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다"고 밝혔다.필리핀은 한국이 동남아시아에서 최초로 수교한 국가로, 아시아 국가 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 병력을 파명한 전통적 우방국이다. 특히 한국·필리핀 정상회담이 개최되는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 뜻깊은 날이라고 의미를 부여했다.강 대변인은 "양국은 금번 방문을 계기로 방산‧인프라‧통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전‧조선‧핵심광물‧AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.이어 "이번 순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르‧필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진하여 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.강 대변인은 필리핀과 싱가포르가 2026년·2027년 아세안(ASEAN) 의장국인 점도 짚으면서 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명했던 'CPS 비전'을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데에도 이번 양자방문이 중요한 계기가 될 것이라고 덧붙였다.