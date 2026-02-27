보건의료노조 "2026년, 의료개혁 쟁취 투쟁 예고"

큰사진보기 ▲보건의료노조 2026년 정기대의원대회 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

전국보건의료산업노동조합(보건의료노조,위원장 최희선)이 2026년을 보건의료 인력기준 제도화와 올바른 의료개혁, 모든 보건의료노동자의 노동기본권 쟁취의 원년으로 만들겠다고 선언했다.보건의료노조는 2월 25~26일 양평 블룸비스타에서 간부·대의원 400여 명이 참석한 가운데 정기대의원대회를 열고, 이 같은 내용을 골자로 한 '2026년 3대 핵심 사업 방침'을 확정했다고 밝혔다.보건의료노조는 올해 3대 핵심 사업을 결정하고, '25년 7.22 노정합의 이행 전면화'를 기조로 올바른 의료개혁 요구를 쟁취하기 위한 다층적 초기업 산별교섭과 대정부 교섭·투쟁을 전개하기로 결의했다.아울러 개정 노조법에 따라 사용자 범위와 교섭 의제가 확대된 만큼 원청 사용자를 상대로 한 집단교섭을 전면화하고, 보건의료산업 표준노동조건 협약 체결을 추진하겠다는 방침이다. 특히 오는 3월부터 '보건의료 인력기준 의무화'를 위한 의료법 개정 촉구 범국민 서명운동에 돌입해 사회적 공감대 확산에 나설 계획이다.보건의료노조는 십수 년간 지속돼 온 현장 인력 부족 문제를 근본적으로 해결하기 위해 직종별 적정 인력기준 마련과 제도화를 본격 추진하겠다고 밝혔다. 이를 위해 현장 인력 확충 요구안 마련, 공통 투쟁 전개, 인력기준 제도화 추진단 운영, 기준 설계 연구포럼 구성 등을 추진할 계획이다.아울러 인력기준 법제화를 위해 의료법 제3조, 제33조, 제36조, 제87조 개정 투쟁에 나설 방침이다.보건의료노조는 "최소 인력 배치로 인한 고위험·고강도 노동의 악순환을 끊고, 직종별 적정 인력 기준을 마련해 환자와 노동자의 안전을 지키겠다"고 밝혔다.보건의료노조는 '7.22 노정합의 이행 전면화'를 중심에 두고 필수의료·지역의료·공공의료 강화를 핵심 과제로 제시했다.주요 요구안에는 ▲ 지방의료원 경영위기 및 임금체불 해결을 위한 공공의료 강화 ▲ 민간의료기관 공공성 강화 ▲ 1차 의료 강화 ▲ 의료·돌봄 통합서비스 체계 구축 ▲ 공공의대 및 지역의사제 추진 ▲ 직종별 업무범위 명확화 ▲ 의료 민영화·영리화 정책 중단 ▲ 국민건강보험 보장성 확대 ▲ 실손보험 통제 방안 마련 등이 포함됐다.노동법 개정으로 사용자 범위와 교섭 의제가 확대된 데 따라, 보건의료노조는 원청 사용자를 상대로 한 집단교섭을 전면화하고 보건의료산업 표준노동조건 협약 체결을 추진하겠다는 방침이다.간접고용 노동자를 포함한 전체 보건의료노동자의 노동기본권 보장을 목표로 산별교섭 정상화의 기반을 마련하고, 원·하청 공동교섭과 지방선거 시기 지역교섭도 병행 추진할 계획이다.이에 따라 전국보건의료산업노동조합은 4월 임시대의원대회에서 산별중앙교섭 요구안과 총력투쟁 일정을 확정한 뒤, 7월 전 지부 동시 쟁의조정 신청을 통해 전 조직적 산별 집중투쟁에 돌입할 예정이다.최희선 위원장은 대회사에서 "2024년부터 이어진 의정 갈등과 전공의 이탈 속에서도 보건의료노동자들은 인력 공백의 최전선에서 환자를 지켜냈다"고 밝혔다.이어 "국립대병원 교육부 이관, 지역필수의료특별법 제정, 1조 원이 넘는 특별회계 마련, 지역의사제 및 공공의대 설립 추진 등 의료공공성 강화를 위한 토대가 법과 예산으로 마련되고 있다"고 평가했다.최 위원장은 "이러한 성과를 발판으로 지역 거점 공공병원의 기능을 실질적으로 강화하고, 권역별 필수의료 공백을 채워나가야 한다"며 "적극적인 사회적 교섭을 통해 인력기준 법제화와 공공병원 임금체불 해결 등 핵심 요구가 정부 의료개혁 의제에 빠짐없이 반영되도록 총력 대응하겠다"고 강조했다.보건의료노조는 결의문을 통해 "직종별 적정 인력 기준 마련과 제도화에 반드시 마침표를 찍겠다"며, 3대 핵심 사업 방침에 따라 7월 전 지부 동시 쟁의조정 신청을 기점으로 전 조직적 산별 집중투쟁을 전개하겠다고 밝혔다.