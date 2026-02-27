3·1절 맞아 서산 출신 독립운동가 28명 대통령 표창 선정

큰사진보기 ▲지난해 4월 보현산 만세봉 독립만세운동을 기념하기 위해 열린 서산시민 걷기대회 모습. ⓒ 기념사업회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산 출신 독립운동가 28명이 3·1절 대통령 표창 대상에 포함됐다.27일 서산시에 따르면 지난해 8월 독립기념관과 함께 지역 출신 독립운동가 40명을 발굴하고, 이들을 국가보훈부 포상 대상자로 추천했다.서산 지역의 독립만세운동은 지리적 여건으로 다소 늦게 시작되었으나 조직적으로 진행된 것으로 알려졌다. 1919년 4월 초에 집중적으로 발생한 서산지역의 독립만세운동은 대산, 해미, 운산 등에서 격렬하게 일어났다.이번에 선정된 표창 대상자들은 1919년 4월 8일 운산면 보현산 만세봉에서 독립만세운동을 벌인 인물들이다. 보현산 만세봉 독립만세운동은 서산 지역 독립운동사에서 상징성이 매우 크다. 단순한 시위를 넘어, 산 위에서 봉화를 올리며 지역 전체의 항일 의지를 알리는 '신호탄' 역할을 했다. 자료에 따르면 지역의 유림과 주민들이 중심이 됐고, 특히 보정학교(현재의 운산초등학교 전신) 생도들과 교사들의 영향이 큰 것으로 전해진다.시는 지난해 5월 독립기념관과 '광복 80주년 기념 보훈 문화 확산을 위한 업무협약'을 맺고 일제강점기 공문서와 지역 사료에 대한 공동 조사를 진행했다. 조사 중 시청 문서고에 보관돼 있던 '수형인명표 폐기목록'을 정밀 분석하는 과정에서 독립유공자로 인정받지 못했던 인물 37명과 그 밖의 문헌 자료에서 3명을 확인했다. 이어, 이들에 대한 지역 주민의 증언 채록과 독립기념관의 학술 조사가 병행됐다.또한, 독립기념관은 문서고 조사 및 제적부 발급 등 행정적인 협조를 통해 자료의 신빙성과 역사적 가치를 높였다.시는 대통령 표창이 독립유공자의 후손에게 전달될 수 있도록 총력을 기울일 방침이다.이완섭 시장은 "그동안 역사 속에 묻혀 있던 지역 독립운동가들의 헌신이 국가적 예우로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"며 "시는 앞으로도 독립운동 사적지 활성화와 학술교류 확대 등 다양한 선양 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.한편, 국가보훈부는 지난 26일 제107주년 3·1절을 맞아 독립유공자 112명을 포상한다고 밝혔다.