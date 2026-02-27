메뉴 건너뛰기

사회

26.02.27 08:22최종 업데이트 26.02.27 08:22

김범석, 개인정보 유출에 "사과"... 첫 육성 입장 발표

실적 콘퍼런스콜 참석... "고객 신뢰 얻기 위해 매일 최선"

김범석 쿠팡INC 의장이 지난 2022년 7월 6일 미국 아이다호주 선밸리에서 열린 앨런앤컴퍼니 선밸리 콘퍼런스(Allen & Company Sun Valley Conference) 기간 중 이동하고 있다.
김범석 쿠팡INC 의장이 지난 2022년 7월 6일 미국 아이다호주 선밸리에서 열린 앨런앤컴퍼니 선밸리 콘퍼런스(Allen & Company Sun Valley Conference) 기간 중 이동하고 있다. ⓒ 게티이미지=AFP=연합뉴스

(서울=연합뉴스) 안용수 기자 = 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc 김범석 의장이 26일(현지시간) 지난해 말 발생한 개인정보 유출 사태에 대해 사과했다.

김 의장은 작년 실적 발표를 위해 이날 개최한 '콘퍼런스 콜'에서 "이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과(apologize)의 말씀을 드린다"고 말했다.

김 의장은 이번 사태 발생 후 사과 입장문을 공개한 적은 있으나, 공식 석상에서 육성으로 입장을 발표한 것은 이번이 처음이다.

AD
김 의장은 "쿠팡이 일궈온 모든 것은 오직 단 하나의 목표, '고객들에게 와우(Wow·놀라운)한 경험을 선사하는 것'을 동력으로 삼아왔다"며 "고객은 쿠팡이 존재하는 유일한 이유"라고 강조했다.

김 의장은 또 "저희는 고객의 신뢰를 얻기 위해 매일 같이 최선을 다하고 있다"며 "쿠팡에 있어 고객의 기대에 부응하지 못하는 것보다 더 엄중한 일은 없다"고 밝혔다.

그러면서 "저희가 더 잘해야 한다는 점을 잘 알고 있으며, 반드시 그렇게 하겠다"고 덧붙였다.

#쿠팡#김범석

