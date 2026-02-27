김범석, 개인정보 유출에 "사과"... 첫 육성 입장 발표

큰사진보기 ▲김범석 쿠팡INC 의장이 지난 2022년 7월 6일 미국 아이다호주 선밸리에서 열린 앨런앤컴퍼니 선밸리 콘퍼런스(Allen & Company Sun Valley Conference) 기간 중 이동하고 있다. ⓒ 게티이미지=AFP=연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 안용수 기자 = 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc 김범석 의장이 26일(현지시간) 지난해 말 발생한 개인정보 유출 사태에 대해 사과했다.김 의장은 작년 실적 발표를 위해 이날 개최한 '콘퍼런스 콜'에서 "이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과(apologize)의 말씀을 드린다"고 말했다.김 의장은 이번 사태 발생 후 사과 입장문을 공개한 적은 있으나, 공식 석상에서 육성으로 입장을 발표한 것은 이번이 처음이다.김 의장은 "쿠팡이 일궈온 모든 것은 오직 단 하나의 목표, '고객들에게 와우(Wow·놀라운)한 경험을 선사하는 것'을 동력으로 삼아왔다"며 "고객은 쿠팡이 존재하는 유일한 이유"라고 강조했다.김 의장은 또 "저희는 고객의 신뢰를 얻기 위해 매일 같이 최선을 다하고 있다"며 "쿠팡에 있어 고객의 기대에 부응하지 못하는 것보다 더 엄중한 일은 없다"고 밝혔다.그러면서 "저희가 더 잘해야 한다는 점을 잘 알고 있으며, 반드시 그렇게 하겠다"고 덧붙였다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>