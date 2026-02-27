내란 직후보다 낮은 국힘 지지율, 보수언론조차 "호된 심판 받아야"

▲인사하는 한동훈-배현진국민의힘 배현진 의원이 13일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 배 의원에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 기자회견하기 앞서 한동훈 전 대표와 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기