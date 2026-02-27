4.16생명안전공원 설계의 변

4.16생명안전공원은 2025년 조성 공사를 시작해, 2027년 준공을 목표로 하고 있습니다. 안전 사회의 이정표가 될 4.16생명안전공원에 대한 다양한 분들의 글을 연재합니다.

"이곳은 어처구니없는 '죽음'에 대한 진실에 응답하고, 개인의 슬픔에 예의를 갖추는 장소로 시작한다. 가까운 미래, 개인의 기억이 사회적 기억으로 승화되며, 이곳에서 생명과 정의에 대한 '가치들'이 토론되고, 실험되어 동시대 가치가 학술적, 예술적 그리고 윤리적 형식으로 생산되고 축적되며, 소비(참여/체험/향유/재생산)될 것이다.



(중략)



무성격의 평탄한 간척지에 언덕과 계곡, 들과 판으로 구성된 땅의 형국을 조영하여 '생명'의 이름을 갖는 장소성을 구축하고, 심어진 생명의 씨앗은 생생불식으로 자연화한 지형공간에 그것과 행복한 관계를 맺는 건축공간들을 관입한다. 공간드라마가 서사적으로 전개되는 '기억과 질문의 공간군'과 비선형적으로 배열되는 '창조적 생산의 공간군'을 병치한 다음 빛의 광장을 매개로 하나로 융합하며, 사유의 숲, 기억의 언덕, 들판과 대臺로 이어지며 호수에까지 확장된다. 모든 공간과 장소는 다의적 기능을 가지는 가변성이 극대화된 공간 형식을 가지며 그렇게 작동 가능하도록 물리적 기계적 장치가 장착된다. 따라서 이곳은 완결된 구축물이라기보다 모든 사람들이 참여를 통해 완성해가는 과정으로서의 장소이다. 따라서 독특한 상징적 조형물보다는 시야에 따라 선명한 회화적 풍경이 포착되어, 몸으로 이동하면서 지각하고 교감하는, 경험이 강조되고 시간이 디자인된 현상학적 미학을 추구한다... 여기서 '아픔'은 길이 된다."

큰사진보기 ▲4.16생명안전공원 봉안시설의 낮과 밤 조감도 ⓒ 민현식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 생명존중·안전사회를 만들어 갈 이정표가 될 4.16생명안전공원이 잘 만들어질 수 있도록 시민 여러분의 마음을 모아주시길 부탁드립니다.