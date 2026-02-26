"<오마이뉴스>라는 숲의 잘 크는 나무 되고 싶어"

▲26일 오후 서울 마포구 <오마이뉴스> 서교동 마당집에서 열린 '2025년 하반기 올해의 뉴스게릴라상 시상식'에서 수상자인 고정희 기자의 대리인 유정미가 참석해 오연호 <오마이뉴스>대표와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기