AI이미지 범람 시대에 답하는 인물화 작가의 '확신'

조안석한국인물작가회 회장

"작품은 무대에 올려진 순간보다, 그 이전의 시간이 더 본질적입니다."

"그림은 자식과도 같습니다. 탄생의 과정이 있고, 그 안에 시간과 감정이 응축돼 있습니다."

스트레칭 116.7x90.9cmPastel on Paper , 2024

"49회보다 50회가 더 숙성되면 좋겠고, 51회는 더 발전하면 좋겠습니다. 기념비적 숫자에 매이기보다 다음을 준비하는 계기로 삼고 싶습니다."

조안석한국인물작가회 회장

"좋은 작품은 그에 걸맞은 대우를 받아야 합니다. 기능적 결과물과는 다른, 시간과 과정이 담긴 그림의 가치를 사회가 인정해 주길 바랍니다."

"단체가 잘되기보다, 각자가 성실히 노력해 성과를 내면 단체는 자연히 좋아집니다. 리더는 그 흐름을 돕는 역할을 해야 합니다."

"그림은 설명을 덧붙이기 전에 먼저 스스로 서 있어야 합니다. 저는 그저 화면 위에 조용히 놓아두고, 관람자가 느끼길 바랍니다."

지난 26일, 서울 양천구 목동 작업실에서 만난 조안석 한국인물작가회 회장은 '답을 찾지 않는 태도'에서 자신의 예술관이 출발한다고 말했다. 그는 오랜 전업 작가 생활과 강의, 단체 운영을 병행해 오며 "작업에는 정답이 없다는 사실을 받아들이는 순간 오히려 편안해졌다"라고 전했다. 조 회장은 작업을 '실천'이자 '노동'이라고 정의한다. 작품은 전시장에 걸린 결과물이지만, 그에 앞서 보이지 않는 시간과 반복, 사유와 연습이 축적된 과정이 더 중요하다는 것이다.그는 한 방송에서 들은 성악가의 말을 예로 들었다. 하루 연습을 거르면 자신이 알고, 이틀을 거르면 관객이 안다는 이야기처럼, 예술은 끊임없는 반복과 긴장을 통해 완성된다는 설명이다. 그의 그림에는 인물과 풍경 속 '멈춤의 순간'이 자주 등장한다.조 회장은 이를 두고 "특별한 장면을 찾기보다 사소한 일상에서 감정을 담아내는 도구"라고 말했다. 가까이 있는 사람의 소중함, 평범한 하루의 귀함을 발견하는 일이야말로 동시대에 더욱 중요하다고 보는 것이다. 조 회장은 "등잔 밑이 어둡다는 말처럼 멀리서 거창한 의미를 찾기보다 가까운 존재의 가치를 돌아보는 것이 지금 우리에게 필요합니다"라고 덧붙였다.인물화에 대한 그의 생각은 분명하다. 사진과 AI 이미지가 범람하는 시대에 회화적 인물화가 여전히 의미를 갖느냐는 질문에 그는 "확고하다"라고 답했다.AI가 결과물의 완성도에서 뛰어날 수는 있지만, 회화는 잉태와 고뇌, 축적의 과정을 거쳐 탄생한다는 점에서 다르다는 것이다. 그는 이를 '생명성'이라 표현했다. 물감이 화면 위에서 단순한 재현을 넘어 감정을 얻는 순간, 비로소 피가 흐르는 존재가 된다는 설명이다.조 회장은 구상과 추상의 구분 역시 절대적이지 않다고 본다. 그는 "형식을 나누는 순간 자유가 제한됩니다. 구상과 추상은 결국 하나의 흐름 안에 있다"면서 "겉으로는 사실적으로 보이더라도 그 안에는 추상적 요소와 정서가 스며 있으며, 형식적 분류를 넘어서는 지점에서 회화의 본질이 드러난다"고 말했다.약 45명의 회원이 활동 중인 한국인물작가회는 올해로 창립 38주년, 정기전 50회를 맞았다. 50회 정기전은 오는 3월 4일 부터 9일 까지 인사아트센터에서 열린다. 조 회장은 50회라는 숫자에 의미를 부여하기보다, 흐름 속의 한 지점으로 받아들인다고 했다.단체의 차별성에 대해 그는 "인물을 소재로 한다는 점이 가장 분명한 특징"이라면서도, 분위기 면에서는 "가족적이고 진지하다"라고 말한다. 상업적 면을 크게 따지기보다 인물의 존재 가치에 무게를 둔다는 점에서 공통된 정서가 형성돼 있다는 설명이다.향후 10년의 비전에 대해서는 '다양성'과 '자기 계발'을 강조했다. 누드, 아카데믹 모델, 생활 풍속, 자연 속 인물 등 보다 폭넓은 스펙트럼을 지향하고, 작가 각자가 전문성을 강화할 때 단체의 위상도 자연스럽게 높아질 것이라는 기대다. 메세나와 글로벌 교류에 대한 관심도 드러냈다.리더로서의 고민도 솔직히 털어놓았다. 인위적 변화보다 순리를 따르되, 공익적 방향을 놓치지 않는 균형이 중요하다고 했다.인터뷰 끝에, 그는 다시 '실천'을 강조했다. 예술은 선언이 아니라 반복되는 행위이며, 그 과정에서 작가와 작품, 그리고 관람자가 함께 성장한다는 것이다.작업실 캔버스에 있는 그의 인물화처럼, 조안석 회장의 말은 크지 않지만 단단했다. 멈춤의 순간을 통해 생명의 흐름을 이야기하는 그의 회화는, 빠른 시대 속에서 다시 한번 '과정의 가치'를 돌아보게 하고 있다고 볼 수 있다.한편, 조안석 회장은 경희대학교 사범대학 미술학과, 동 대학원 을 마치고 개인전 15회, 단체전 350여 회와 경희대, 협성대, 성신여대 출강과 한국인물작가회회장, 한국파스텔협회 회장을 맡고 있다.