서울 외신기자클럽 새 회장에 나카카와 '요미우리 신문' 서울지국장 선출

100여 개 한국 상주 외국 언론사 기자들을 비롯해 460여 명의 회원들로 구성된 사단법인 서울외신기자클럽(SFCC)의 새 회장으로 일본 <요미우리신문> 나카카와 다카시 기자가 선출됐다.나카카와 기자는 26일 개최된 SFCC 총회에서 제 42대 회장에 당선됐다. 1975년 11월 일본 돗토리현에서 출생한 나카카와 기자는 지난 2000년 4월 <요미우리신문>에 입사해 요코하마 지국, 가나자와 지국, 정치부 등을 거쳤다. 정치부에서는 총리관저, 외무성, 자민당, 민주당을 출입했으며, 2024년 12월부터 서울 지국장을 맡고 있다.SFCC는 나카카와 회장 외에 2026년도 임원진으로 제1부회장 강형빈(인민망), 제2부회장 라파엘 라시드(더 가디언), 총무이사 구유나(BBC 월드서비스), 재무이사 정유진(TV 도쿄), 감사 황신신(신화통신), 루이 발데스(EFE 스페인뉴스)를 호선했다.SFCC는 지난 1956년 발족했으며, 100여 개 언론사에서 일하는 외신기자들을 포함해 460여 명의 다양한 분야에서 활동하는 회원으로 구성되어 있다.