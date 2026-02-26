충남·대전 통합법 보류… 권한 이양·재정 지원 두고 이견

큰사진보기 ▲23일과 24일 더불어민주당과 국민의힘이 각각 국회 앞에서 대전·충남 행정통합을 둘러싼 찬반 총궐기집회를 열었다. ⓒ 조한기 위원장·성일종 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 국회에서 열린 ‘대전충남 졸속 통합 반대 범 시도민 총궐기대회’ ⓒ 성일종 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 국회에서 열린 ‘충남대전 행정통합 찬성 총궐기대회’ ⓒ 조한기 위원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남·대전 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회에서 보류된 이후 지역 정치권의 공방이 이어지고 있다. 통합의 필요성 자체를 부정하는 목소리는 없지만, '어떤 방식의 통합이냐'를 두고 의견 차가 뚜렷하다.국민의힘 소속 성일종 의원은 24일 "민주당의 반대로 '진짜 행정통합법'이 무산될 위기"라고 주장했다. 그는 "우리가 반대하는 것은 행정통합이 아니라 지방선거용 '무늬만 행정통합법'"이라며 "조세권과 개발 권한이 빠진 통합은 실질적 지방분권과 거리가 있다"라고 주장했다.성 의원은 지난해 10월 자신이 대표 발의한 '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안'을 언급하며, 해당 법안에는 ▲국세의 지방세 전환 ▲개발제한구역 해제 권한 이양 ▲예비타당성 조사 면제 등의 내용이 담겨 있었다고 설명했다. 그는 "조세권 일부 이양을 명시하지 않은 채 '20조 지원'만 강조하는 것은 방향성이 다르다"라고 주장했다.이에 대해 더불어민주당 서산태안지역위원장 조한기 위원장은 25일 성명을 내고 "조세권 안 줬으니 행정통합을 반대한다는 논리는 적절치 않다"라고 반박했다. 조 위원장은 "충남·대전 통합은 4년간 20조 원의 국가 지원, 지방세 지원 강화, 2차 공공기관 우선 배정 등을 통해 지역이 스스로 클 수 있는 기반을 마련하자는 것"이라며 "통합이 무산되면 4년간 20조 원의 국가 지원은 사라질 수 있다"라고 밝혔다.이어 26일 추가 성명에서는 "연간 5조 원 규모 예산이면 산술적으로 서산·태안에 연간 7천억 원 상당의 추가 예산이 가능하다"라며 무상버스 확대, 지역사랑상품권 발행 확대, 대학생 등록금 지원 등 구체적 활용 방안도 제시했다. 그는 "정부의 전폭적인 지원과 혜택을 걷어찰 이유가 없다"라고 덧붙였다.양측의 공방은 조세권과 개발 권한을 우선 확보해야 한다는 주장과 대규모 재정 지원으로 지역 회생을 먼저 추진해야 한다는 주장 사이에서 이어지고 있다.한편, 민주당 관계자는 "법안 처리 여부는 3월 초를 전후해 윤곽이 드러날 가능성이 있다"라고 말했다. 행정통합은 여전히 진행 중인 의제다. 권한과 재정의 설계에 따라 지역의 미래 구도도 달라질 수 있다. 이 과정에서 시민의 판단을 뒷받침할 충분한 설명과 정보 공개가 뒤따라야 한다는 요구도 커지고 있다.