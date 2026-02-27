은퇴 후 다시 시작하는 일, 출근 하루 전 생각한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲내일이라는 새로운 출발선 앞, 창밖을 바라보며 담담히 마음을 가다듬는 집에서의 고요한 휴식. ⓒ 김종섭 관련사진보기

정식으로 사회 활동을 마무리하고 은퇴 생활에 들어간지 벌써 1년이 넘는 시간이 흘렀다. 나름대로는 '할 만큼 하고 쉬는' 시기로 규정 지었지만, 은퇴 이후 생활을 이어가며 급변하는 시대 흐름을 마주할 때마다 아직은 물러나기에 이른 시기가 아닌가 하는 생각을 지울 수 없었다.요즘 우리가 사는 세상은 '퇴직'과 '은퇴'가 엄격히 구분되는 시대다. 퇴직은 사회가 정해 놓은 직장 수명의 끝이지만, 요즘 시대의 진정한 은퇴란 건강이 허락하는 한 지속적인 경제 활동을 이어가야 하는 무한한 개인의 선택 영역이 되었기 때문이다.​1년 넘는 시간 동안, 다시 사회에 발을 들이고 싶다는 의욕은 넘쳤으나 마음 한구석엔 늘 '나이'라는 걸림돌이 걸려 있었다. "이 나이에 주변에 민폐가 되진 않을까", "나에게 맞는 일이 정말 있을까" 하는 소신 반, 걱정 반의 생활이었다. 그러던 중 지인의 아들로부터 새로운 비즈니스를 하게 되었다며 일을 도와줄 수 있겠느냐는 요청을 받았다. 고민할 시간도 없이 기쁜 마음으로 흔쾌히 수락했다.출근 하루 전인 오늘, 두 시간 가량 전반적인 일에 대해 설명을 듣고 왔다. 복잡하지 않은 단순한 일이라지만, 마음 한편에는 예전 첫 출근 때와는 또 다른 결의 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 무엇보다 주 4일, 총 40시간이 넘는 풀타임 근무라는 조건 앞에, 막상 다시 시작한다는 것만으로도 이상하게 부담감이 먼저 앞서 왔다. 다시금 삶의 전면에 나서는 진짜 '노동'이 시작되는 것이었기 때문이다.내가 살고 있는 캐나다 역시 퇴직 후 다시 일을 찾기란 사실 제한적이다. 하지만 캐나다의 흥미로운 점은 기업들이 숙련된 고령 노동자들의 가치를 인정한다는 것이다. 주변 회사들을 보면 정년을 훌쩍 넘긴 직원들이 여전히 자리를 지키고 있는 모습을 흔히 볼 수 있다. 오랜 기간 몸담아온 이들의 노하우를 존중해 고용을 승계하는 문화 덕분이다. 어느 정도 능력만 있다면 '밀려나듯' 나가는 조기 퇴직은 이곳에서 보기 드문 풍경이다.​캐나다의 노후 설계는 점점 젊어지고 동시에 길어지고 있다고 한다. 70세가 훨씬 넘어서까지 일을 놓지 않는 이들이 많다는 사실은, 이제 60대가 단순히 '쉬는 나이'가 아니라 저마다의 '새로운 속도를 찾는 나이'가 되었음을 말해준다.재취업의 기쁨 중 하나는 캐나다 특유의 급여 체계에도 있다. 이곳은 보통 2주에 한 번 급여가 지급되는데, 한인들 사이에서는 이를 '금융 보상'이라 부르기도 한단다. 한 달을 꼬박 기다려야 하는 보상에 비해, 2주일마다 찾아오는 이 '금융보상'은 직장 생활에 한층 더 힘을 실어주는 은어처럼 통용된다. 2주마다 한 번씩 내가 여전히 사회에 필요한 존재임을 통장으로 확인받는 기분, 그것이 다시 일터로 향하는 발걸음을 한결 가볍게 한다.내일이면 정식 첫 출근이다. 평생을 직장인으로 살아왔음에도 1년 이상의 공백 기간 탓인지 설레면서도 잘해낼 수 있을까 하는 걱정이 앞선다. 혹여 주변 사람들에게 민폐를 끼치지는 않을까 하는 노파심도 든다. 하지만 이전의 직장 생활과는 마음가짐이 다르다. 이제는 치열한 경쟁이나 지속적으로 사회생활을 이어가야 한다는 무거운 마음보다는, '아직 나를 필요로 하는 곳이 있구나'라는 감사함이 더 크다. 그 덕분에 오히려 평온한 마음으로 새로운 시작을 맞이할 수 있을 것 같다.