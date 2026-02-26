지귀연 재판부는 비상계엄의 실체를 상당히 왜곡했다

큰사진보기 ▲좌담회참여연대와 민변이 25일 주관한 '윤석열 내란재판 1심 판결 평가와 내란청산의 남은 문제 좌담회'이다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

지난 19일 내란 우두머리 윤석열에게 무기징역이 선고됐지만, 판결문에서 지귀연 재판부가 비상계엄의 실체를 상당히 왜곡했다는 평가가 나오고 있다.내란을 두고 우발적 범행이라거나, 국민적 저항의 실패를 감형 사유로 적용하는 등의 문제가 대표적이다.이와 관련해 내란청산 · 사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 주최하고 참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)의 주관으로 25일 오전 10시부터 서울 참여연대 아름드리홀에서 내란재판 1심 선고의 사회적 의의와 한계 그리고 향후의 내란 종식 과제를 점검한 전문가 좌담회가 개최했다.한상희 참여연대 공동대표의 진행으로 김정환 법무법인 도담 변호사, 박용대 민주사회를 위한 변호사모임 12.3 내란 진상규명-재발방지TF 단장, 서복경 더가능연구소 대표(교수), 유승익 참여연대 사법감시센터 소장(교수) 등이 발표를 했다.먼저 김정환 변호사는 "지난 1년간의 내란재판 과정은 2024년 12월 3일 당일에 국민 모두가 즉각적으로 인식할 수 있었던 비상계엄의 위헌·위법적 성격을 재확인하는 재판이어야 했다"며 "그럼에도 불구하고, 재판부의 구성부터, 재판 지연, 선고 후에도 판결문 전문이 국민 일반에게 공개되지 않는 문제까지 드러내면서 사법개혁의 논거가 됐다"고 지적했다.이어 "감경 사유는 국민의 법감정이 받아들일 수 없는 사유들이다. 공직을 오래 수행했다는 것은 오히려 가중사유"라며 "내란 계획이 장기간 치밀하게 이뤄지지 않았다는 것은, 오히려 내란은 장기간 치밀하게 할수록 성공하기 어려운 것이다. 과거사를 보더라도 내란은 군부의 순간순간 즉흥적인 판단에 따라 이뤄졌었다"고 지적했다. 또한 "내란은 위험범인 만큼 동기가 성립할 때 이미 계획성이 인정되는 것이기 때문에 기획의 허술함도 감형 사유가 될 수 없다"고도 했다.이어 서복경 대표는 "이번 판결은 대한민국 역사상 최초의 친위 쿠데타라는 역사적 성격의 재판인 만큼 판결문에는 선출된 권력자가 어떻게 민주주의 파괴자가 되었는지 그 과정에 대한 평가와 윤석열 일당이 친위쿠데타를 위해 사용한 국가적 자원이 무엇인지, 또한 친위쿠데타가 성공했다면 국민의 기본권이 어떻게 침해되었는지 밝혀져야 했지만 그 어떤 것도 담기지 않았다"고 비판했다.그는 "재판부의 판단에 따르더라도 윤석열과 김용현이 여인형, 이진우 등 계엄에 동원된 사령관들과 만났던 것이 최소 13번이나 되는데, 그 모임에 대한 일부 증언이 불일치한다는 핑계로 내란 준비 모임의 성격을 부정하고 사령관들이 단순히 분노를 표출했다거나 심정을 공유했다는 수준으로 격하한 것은 말도 안된다"고 주장했다.서 대표는 "국헌문란 의도의 판단 기준이 되는 형법 제 91조 중에서 1호(헌법 또는 법률에 정한 절차에 의하지 아니하고 헌법 또는 법률의 기능을 소멸시키는 것)를 의도적으로 배제하고, 2호(헌법에 의하여 설치된 국가기관을 강압에 의하여 전복 또는 그 권능행사를 불가능하게 하는 것)만 기준 대상으로 삼은 것은 중대한 오류"라며 "법 적용을 제91조 제2호로 국한하여 국회에 군을 보낸 것으로만 축소하여, 국민의 언론·출판·집회의 자유를 제한하고 포고령 선고를 통해 기본권을 침해한 것을 배제함으로써 12·3 내란 범죄의 범위를 축소했다"라고 지적했다.특히 "계엄의 요건을 갖추지 않고 계엄을 선포했다면 탄핵 등 정치적 책임으로 족하고 형사적 부담을 지울 수는 없다는 지귀연 재판부의 판단에 따르면 친위쿠데타가 성공했다면 정치적 책임을 지울 방법이 사실상 사라지는 것"이라고 말했다.박용대 변호사는 "이번 1심 판결은 내란범죄에 대한 사법적 단죄, 예방적 기능, 피해자 존엄 회복 등 어느 하나도 충족하지 못했다"라며 "지귀연 재판부는 내란죄의 모의, 준비과정 등을 대부분 받아들이지 않으면서 내란의 전후 사실관계를 대부분 인정하지 않았다"라고 말했다.이어 "지귀연 재판부는 윤석열이 2024년 12월 1일에서야 비상계엄 선포를 결심한 것으로 판단하면서도, 정작 12월 1일 이전에 이루어진 노상원의 내란행위를 내란중요임무종사로 인정하여 징역 1년을 선고한 것은 앞뒤가 맞지 않는다"라고 비판했다.유승익 소장은 "지귀연 재판부는 각 회동에서 나온 계엄 관련 발언, 비상조치, 비상대권에 대한 언급이 있었는지 '의문'이라고 하면서 부정하여 결과적으로 계엄 준비모임으로서의 성격을 인정하지 않았다"라며 "곽종근 사령관의 '(한동훈을) 총으로 쏴 죽이겠다'는 등의 증언이 있었음에도 증거들을 자의적으로 취사 선택했다"라고 비판했다. 또 "노상원 수첩 등의 내용을 인정하지 않은 사유로 보관 장소가 노상원 모친의 주거지 책상 위라는 등을 제시한 것도, 노상원 측의 관리 부주의를 내용 부정의 근거로 삼을 수 없다"라고 강조했다.유 소장은 "지귀연 재판부는 피고인들이 오랫동안 공직에 재직한 점, 형사처벌 전력이 없는 점, 내란의 계획이 지나치게 허술하거나 상당수 계획이 실패로 돌아간 점, 무력 사용을 자제하려고 했다는 점 등을 피고인에게 유리한 정황으로 제시했다"라고 비판했다.이은미 참여연대 권력감시2팀 팀장의 사회로 '윤석열 내란재판 1심 판결 평가와 내란청산의 남은 문제 좌담회'에 앞서 인사말을 한 박석운 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회 공동대표는 "지난 3년을 정리하면 삼국지에 나오는 십상시의 난을 방불케 하는 법 기술이나 법 꼼수를 부리는 법비의 난이었다"라며 "법의 외피를 쓰고 권력을 농단하는, 그래서 인권을 침해하고 민주주의를 파괴하는 그런 짓을 했다"라고 비판했다.한편 지난 19일 내란 우두머리 윤석열에게 무기징역이 선고되면서 12·3 내란이 일어난 지 443일 만에 주요 책임자들에 대한 사법적 단죄가 내려졌다.하지만 지귀연 재판부는 판결문에서 12·3 비상계엄의 실체를 상당부분 축소 왜곡해 국민적 비판이 거셌다. 내란이 계엄 선포 1년여 전부터 치밀하게 계획되었다는 점을 부정하고, 국회와의 갈등 상황으로 일어난 우발적 범행인 것처럼 묘사했고, 내란 계획이 국민의 저항으로 실패로 돌아간 것을 윤석열에게 유리한 감형 사유로 적용했기 때문이다.