"정치는 내려놓을 때 완성" 이정현, 현역 단체장 불출마 촉구

이정현 국민의힘 공천관리위원회 위원장이 "정치는 자리로 완성되는 것이 아니라 내려놓을 때 완성"이라며 오는 6.3 지방선거에서 국민의힘 소속 현역 지방자치단체장들을 향해 불출마를 촉구했다.

이정현 국민의힘 공천관리위원회 위원장이 "정치는 자리로 완성되는 것이 아니라 내려놓을 때 완성"이라며 오는 6.3 지방선거에서 국민의힘 소속 현역 지방자치단체장들을 향해 불출마를 촉구했다.26일 자신의 페이스북에 "드리는 말씀"이라며 "그동안 지역과 당을 위해 묵묵히 헌신해 오신국민의힘 지자체 지도자님들께 진심 어린 존경과 감사의 마음을 먼저 전한다"라고 운을 뗀 이 위원장은 "우리는 지금 솔직하게 인정해야 할 현실 앞에 서 있다. 당은 지금 위기"라며 "당세가 강한 지역일수록 시민들의 기대는 더 크고, 왜 변화하지 않는가라는 질문이 빗발친다"라면서 변화를 강조했다.그는 "지금 우리에게 필요한 것은 용기와 헌신이다. 공천 심사 이전에, 공고 이전에, 새로운 인재와 새로운 시대를 위해 스스로 길을 열어주는 결단, 그것이야말로 가장 큰 책임의 모습이라고 믿는다"라며 "정치는 자리로 완성되는 것이 아니라 내려놓을 때 완성된다"라고 했다. 사실상 책임이라는 미명 아래 현역 지자체장들을 향해 자발적 용퇴를 압박했다.이어 "이 선택은 결코 퇴장이 아니다. 후배들에게는 길이 되고, 당에는 숨통을 틔우며, 국민에게는 변화의 진정성을 보여주는 가장 품격 있는 정치적 결단"이라며 재차 불출마를 촉구한 이 위원장은 "결코 쉽지 않은 부탁임을 잘 알고 있다. 그래서 더욱 존경의 마음으로, 간절한 마음으로 말씀드린다"라면서 "당이 어려울 때 먼저 희생하는 전통이 우리 정치를 다시 살릴 것"이라고 '선당후사'의 정신을 내세웠다.이 위원장이 현역 지자체장을 대상으로 '판갈이'에 나서겠다고 한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 20일 첫 공관위 회의에서도 이 위원장은 "이번 공천은 새롭게 시작하기 위한 판갈이가 되어야 한다"라며 "현직 시·도지사 가운데 당 지지율보다 경쟁력이 낮은데도 아무 고민 없이 다시 나오려 한다"라고 국민의힘 현직 지자체장들을 직격했다.또 "우리는 결과가 두려워 절반만 바꾸는 선택을 하면 안 된다"라며 대대적인 변화가 필요하다고 역설한 그는 "당을 위해 내려놓는 사람은 우리가 잊지 않고 함께 갈 것이고, 당을 계속 이용하려는 사람은 이번 공천에서 정리돼야 한다"라며 현직 지자체장들이 먼저 불출마를 선언할 것을 종용했다.이 위원장은 23일 <중앙일보>와 한 인터뷰에서도 "현직 시장·도지사라는 타이틀만 가지고 아무 비전도 없이 거들먹거리는 악습이 있다면 모두 뿌리 뽑겠다"라며 소위 '현역 프리미엄'을 철저히 배제하겠다고 밝혔다.해당 인터뷰에서 "아무 비전도 없이 자리만 차지하는 단체장은 우리 당에 필요 없다. 혹독하게 검증해 역량이 미달된다면 아주 개망신을 당하게 될 것"이라며 높은 수위의 발언도 서슴지 않은 이 위원장은 '장동혁 지도부와 대립각을 세운 오세훈 서울시장 등을 겨냥한 것 아니냐'는 질문에는 "계파나 파벌에 대해선 털끝 만큼도 의식하지 않았다"라고 선을 그었다.현재 광역자치단체장 17명 중 권한대행 체제인 대구시장을 제외하면 국민의힘 소속이 11명, 더불어민주당 소속이 5명이다. 오세훈 서울시장을 비롯해 국민의힘 소속 광역단체장 중 연임에 도전하지 않겠다고 밝힌 이는 아직 단 한 명도 없는 가운데 이 위원장의 발언에 동참할 인물이 얼마나 있을지, 불출마까지 요구받은 상황에서 현역들과 공관위 간의 갈등이 촉발되는 것은 아닐지 귀추가 주목된다.